Горбач - о еврокубках: Мы не были готовы конкурировать с Гентом и Маккаби

Нападающий "Зари" Игорь Горбач прокомментировал матчи в еврокубках.

Команда могла реально побороться за выход из группы?

Ситуация в чемпионате накладывалась на еврокубки. Всем понятно, что вопрос логистики был тяжелым. Постоянно в дороге, времени на восстановление не хватало. Мы играли не со слабыми командами. Их класс был выше нашего, если смотреть правде в глаза. Если мы так выступили, значит, не были готовы конкурировать с "Гентом" и "Маккаби Т-А".

В первом матче с "Брейдабликом" (1:0) вы забили первый гол на взрослом уровне. Можете описать эмоции?

Это был важный гол, потому что у нас были довольно неплохие шансы выйти из группы. Этот гол для меня точно стал самым запоминающимся.

Перенос первого матча с "Маккаби Т-А" из-за нового конфликта с палестинцами поломал все планы "Зари"?

В этой ситуации УЕФА больше шел на встречу "Маккаби". На тот момент там все только начиналось. Мы также находимся в состоянии войны. Возможно, где-то и правильно, что мы вошли в их положение. Если бы это случилось в феврале 2022 года, я не знаю, могли бы мы вообще играть в футбол. Мы хотели, чтобы все было по спортивному принципу, а не выруливать за счет кабинетных игрищ.

Несмотря на провальный первый круг у "Зари" были хорошие матчи. Какой из них запомнился больше всего?

Против "Днепра-1" (0:1). Для нас все матчи нелегко складывались, даже вспомнить перестрелку с "Оболонью" (4:2). Чемпионат более стал конкурентоспособен. Нет явного лидера, который всех выносит.

Напомним, Игорь Горбач забил 3 гола и отдал две результативные передачи на групповой стадии Лиги конференций.