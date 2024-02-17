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Динамо завершило зимние сборы победой над Шерифом 2:0
Киевляне победили 2:0
Фото - Олександр Приходько
"Динамо" завершило зимние сборы победой над молдавским "Шерифом" со счетом 2:0. "Динамовцы" открыли счет в матче на 58-й минуте, после прострела Ваната в пустые ворота забил Буяльский, Виталий воспользовался ошибкой голкипера. Удвоил преимущество киевлян Волошин. Назар из пределов штрафной пробил мощно и мяч от перекладины залетел в ворота на 80-й минуте.
Напомним, что в воскресенье, 25 февраля, в 15:30 Динамо сыграет свой первый матч в УПЛ после возобновления чемпионата, соперником будет "Металлист 1925".
"Динамо" - "Шериф" 2:0
Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук), Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.
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