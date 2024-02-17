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Динамо завершило зимние сборы победой над Шерифом 2:0

Премьер-лига

Киевляне победили 2:0

Динамо завершило зимние сборы победой над Шерифом 2:0

Фото - Олександр Приходько

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"Динамо" завершило зимние сборы победой над молдавским "Шерифом" со счетом 2:0. "Динамовцы" открыли счет в матче на 58-й минуте, после прострела Ваната в пустые ворота забил Буяльский, Виталий воспользовался ошибкой голкипера. Удвоил преимущество киевлян Волошин. Назар из пределов штрафной пробил мощно и мяч от перекладины залетел в ворота на 80-й минуте.

Напомним, что в воскресенье, 25 февраля, в 15:30 Динамо сыграет свой первый матч в УПЛ после возобновления чемпионата, соперником будет "Металлист 1925".

"Динамо" - "Шериф" 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко (Дячук), Караваев, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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