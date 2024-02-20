Дулуб: Легионеры-новички ЛНЗ быстро научились, как нужно здороваться в Украине

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб поделился впечатлениями о зарубежном этапе подготовки.

– Я доволен, как подопечные отработали в Турции. Важно, что повезло с погодой и потому все, что планировали, – выполнили. Речь идет как о тренировочном процессе, так и о контрольных матчах.

– На сборах вы не избежали нескольких чувствительных поражений.

– Этому есть объяснение. В первой части собрания мы уступили чешским командам, которые уже завершали подготовку к сезону, тогда как ЛНЗ еще только набирает разгон. Хотя справедливости ради следует сказать, что наши оппоненты – "Mлада Болеслав" и "Словацко" – произвели приятное впечатление. Во-вторых, я задействовал сразу нескольких дебютантов, которым еще нужно было время, чтобы вписаться в коллектив, сыграться, да и не нужно забывать и о разном уровне готовности.

– В этот раз ряды ЛНЗ пополнила целая группа легионеров. Что скажете о них?

– Я ими доволен. Кстати, они быстро адаптировались и с помощью новых одноклубников оперативно научились, как надо здороваться: "Слава Украине!" – "Героям слава!" С их появлением острой стала конкуренция за место в стартовом составе, надеюсь, что кто-то из них будет претендовать и на ведущие роли.

– Вы намекаете на последнего зимнего новичка – Оливье Тилля, игрока сборной Люксембурга?

– Не только. Что касается Тилля, то он в составе ЛНЗ в Турции провел только одну тренировку, скажем так, восстановительного характера, и ему еще нужно немного времени, чтобы быть в должном игровом тонусе.

– Когда футболисты ЛНЗ начнут непосредственную подготовку к календарному поединку 18 тура чемпионата УПЛ – с "Кривбассом", который состоится 23 февраля в Ковалевке?

– Завтра мои подопечные еще будут отдыхать, а потом сосредоточимся на матче с командой из Кривого Рога. Важно, что из Турции вернулись без серьезных повреждений, - сказал Дулуб.