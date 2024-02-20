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Олег Слободян: В перспективе Оболони по силам думать о еврокубках
При поддержке руководства клуба возможно все
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
Капитан "
– За 9 лет вы с Назарием Федоривским и Егором Прокопенко прошли с командой весь путь по нашей футбольной пирамиде. Почему "Оболонь" долго не могла подняться в УПЛ?
– Все происходит так, как должно быть. Не могу забыть Первую лигу 2015/2016, когда мы заняли третье место. Перед началом сезона говорили, что будут выходить 3 команды, а в итоге поднялась только "Зирка". Мы выполнили задачу, а нас туда не взяли. Это был удар для всей команды.
Перед началом прошлого сезона я сказал своей жене: "Если мы сейчас не выйдем в УПЛ, тогда играть в футбол уже не вижу смысла". Разные мысли были в голове. Как итог, решили задачу с запасом, хотя могли стать чемпионами и обойти "Полесье". Формат Первой лиги нам подошел. Мы всех лидеров обыграли, а теряли очки с командами нижней части, а на втором этапе всех конкурентов обыграли.
– Каким будет следующий шаг "Оболони", если говорить о далекоидущих планах?
– Я вижу, что в перспективе "Оболони" по силам финансово и по футболистам и при поддержке руководства думать о еврокубках.
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