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Олег Слободян: В перспективе Оболони по силам думать о еврокубках

Премьер-лига

При поддержке руководства клуба возможно все

Олег Слободян: В перспективе Оболони по силам думать о еврокубках

Фото: пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

Капитан "Оболони" Олег Слободян рассказал о больших амбициях киевской команды.

– За 9 лет вы с Назарием Федоривским и Егором Прокопенко прошли с командой весь путь по нашей футбольной пирамиде. Почему "Оболонь" долго не могла подняться в УПЛ?

– Все происходит так, как должно быть. Не могу забыть Первую лигу 2015/2016, когда мы заняли третье место. Перед началом сезона говорили, что будут выходить 3 команды, а в итоге поднялась только "Зирка". Мы выполнили задачу, а нас туда не взяли. Это был удар для всей команды.

Перед началом прошлого сезона я сказал своей жене: "Если мы сейчас не выйдем в УПЛ, тогда играть в футбол уже не вижу смысла". Разные мысли были в голове. Как итог, решили задачу с запасом, хотя могли стать чемпионами и обойти "Полесье". Формат Первой лиги нам подошел. Мы всех лидеров обыграли, а теряли очки с командами нижней части, а на втором этапе всех конкурентов обыграли.

– Каким будет следующий шаг "Оболони", если говорить о далекоидущих планах?

– Я вижу, что в перспективе "Оболони" по силам финансово и по футболистам и при поддержке руководства думать о еврокубках.

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Оболонь (Киев) Олег Слободян
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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