Акценты. Самый непредсказуемый сезон УПЛ?

«Он за это дело взялся в первый раз – Удивить хотел, наверно, нас» (Песенка про сапожника).

На днях возобновится чемпионат Украины по футболу. Его особенность именно в этом сезоне такова, что развитие событий и турнирная таблица интригуют, как никогда. Во всяком случае, именно об этом нам трубят нынче, как говорится, из каждого утюга.

У отдельно взятого автора блога возникли смутные сомненья, которыми он начал с вами делиться еще два месяца назад. Они основывались на впечатлениях, вынесенных из просмотра практически всех матчей первого полугодия сезона УПЛ.

Сегодня, когда известны почти все изменения в заявочных составах команд, происшедшие зимой, я сделаю то, чего не делал никогда – попытаюсь более-менее конкретно спрогнозировать, в каком порядке они финишируют.

Дело это насквозь неблагодарное, но мне так интереснее будет досматривать сезон. Возможно, и кому-нибудь из вас тоже. А по его окончании – милости прошу критиковать совершенно не разбирающегося в футболе и сознательно подставившегося дилетанта. Он сам обещает вам об этом напомнить.

Итак, поехали!

Первая шестерка, на мой взгляд, финиширует в том же порядке, что я вам озвучил в декабре.

«Шахтер», чей клубный потенциал все еще несравним с прочими, обязан выиграть чемпионство. Особенно, если покинет Лигу Европы на ранних стадиях плей-офф, что весьма вероятно.

Скромного тренерского обаяния Шовковского должно хватить для того чтобы налаженный им механизм «Динамо» выполнил посильную задачу – занял второе место.

Потолок нынешнего «Кривбасса» - третья позиция и квалификация Лиги Европы. Думается, он их не упустит.

«Полесье» и «Днепр-1», как по мне, равновеликие фигуры в плоскости турнирной борьбы. С учетом кадровой ситуации и материальных возможностей клубов, я бы отдал предпочтение Житомиру, но не факт. Да и не столь принципиально, кто из них стартует в квалифайне Лиги конференций позже.

«Рух» вижу однозначно шестым. Выше взобраться ему пока не судьба, ну а остальных он на сегодня перерос очевидно.

Дальше также постараюсь конкретизировать, по сравнению с прошлым разом.

Способен удержаться в первой половине таблицы скучноватый «Колос». Если кто может подвинуть его с седьмого места, то это ЛНЗ, чья кадровая революция впечатляет, а тренерское реноме Дулуба внушает достаточно веры.

Девятое место рискну отдать «Ворскле». С дебютирующим тренером и толковыми приобретениями. Хотя именно эта команда представляет для меня сейчас наибольшую загадку и потому видится самым слабым звеном прогнозов.

«Металлисту 1925» со Скрипником во главе и с точечными усилениями состава, считаю, под силу финишировать в десятке.

Точно так же не верится в то, что туда прорвется «Заря». В свое время раздал ей много авансов, но все они пропали втуне. А у руля остается кризис-менеджер поневоле. Не вижу, кто из вышеперечисленных конкурентов мог бы уступить ей свои позиции. А уж финишировать ниже одиннадцатого места она попросту не имеет права.

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Следующую и последнюю благополучную ступеньку должна бы освоить «Александрия». По идее, Ротань должен на ней удержаться. Хотя уничтоживший его команду в первом круге Григорчук теоретически может его обойти.

К моему глубокому сожалению, о большем «Черноморцу» в его теперешнем состоянии придется только мечтать. Похоже, команда обречена элементарно доигрывать сезон. Первым звоночком стал уход из клуба Генинсона. Когда стало ясно, куда именно, уже можно было делать выводы о том, насколько все плохо в Одессе.

А если правда то, что уже решил уходить капитан команды, о чем мы вообще говорим? Ортодоксальные фанаты могут сжечь чучело Юрича и развеять его над черноморским побережьем парка Шевченко, но вряд ли это поможет их команде занять место выше двенадцатого. И вся надежда лишь на тренера-максималиста.

Считаю, что «Оболонь» должна удержаться в зоне переходных плей-офф. «Вересу» подставили пару-тройку надежных костылей, но все же избежать вылета в первую лигу, да еще и с дебютирующим тренером, ему будет чрезвычайно сложно. А уж «Минаю», в такой же ситуации растерявшему почти всю основу – туда, куда сказал врач…

Что же у нас получается в итоге?

1. Шахтер

2. Динамо

3. Кривбасс

4(5). Полесье

5(4). Днепр-1

6. Рух

7(8). Колос

8(7). ЛНЗ

9. Ворскла

10. Металлист 1925

11. Заря

12(13). Александрия

13(12). Черноморец

14. Оболонь

15. Верес

16. Минай

Вернемся сюда по окончании сезона и оценим степень правомерности авторских фантазий. Предлагаю так.

Если точность прогноза составит от 75% и выше – таки грош цена в базарный день всем рассказам о непредсказуемости.

От 50 до 75% - слухи о бешеной интриге были несколько преувеличены.

От 25 до 50% - чемпионат действительно оказался непредсказуемым.

Менее 25% - аффтар лошара, пеши исчо!

Забегая вперед, готов достойно пережить сей вселенский позор – лишь бы УПЛ действительно нас интриговала. А пока – свежо предание, да верится с трудом…