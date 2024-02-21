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Акценты. Самый непредсказуемый сезон УПЛ?
Попробуем его предсказать
«Он за это дело взялся в первый раз –
Удивить хотел, наверно, нас»
(Песенка про сапожника).
На днях возобновится чемпионат Украины по футболу. Его особенность именно в этом сезоне такова, что развитие событий и турнирная таблица интригуют, как никогда. Во всяком случае, именно об этом нам трубят нынче, как говорится, из каждого утюга.
У отдельно взятого автора блога возникли смутные сомненья, которыми он начал с вами делиться еще два месяца назад. Они основывались на впечатлениях, вынесенных из просмотра практически всех матчей первого полугодия сезона УПЛ.
Сегодня, когда известны почти все изменения в заявочных составах команд, происшедшие зимой, я сделаю то, чего не делал никогда – попытаюсь более-менее конкретно спрогнозировать, в каком порядке они финишируют.
Дело это насквозь неблагодарное, но мне так интереснее будет досматривать сезон. Возможно, и кому-нибудь из вас тоже. А по его окончании – милости прошу критиковать совершенно не разбирающегося в футболе и сознательно подставившегося дилетанта. Он сам обещает вам об этом напомнить.
Итак, поехали!
Первая шестерка, на мой взгляд, финиширует в том же порядке, что я вам озвучил в декабре.
«Шахтер», чей клубный потенциал все еще несравним с прочими, обязан выиграть чемпионство. Особенно, если покинет Лигу Европы на ранних стадиях плей-офф, что весьма вероятно.
Скромного тренерского обаяния Шовковского должно хватить для того чтобы налаженный им механизм «Динамо» выполнил посильную задачу – занял второе место.
Потолок нынешнего «Кривбасса» - третья позиция и квалификация Лиги Европы. Думается, он их не упустит.
«Полесье» и «Днепр-1», как по мне, равновеликие фигуры в плоскости турнирной борьбы. С учетом кадровой ситуации и материальных возможностей клубов, я бы отдал предпочтение Житомиру, но не факт. Да и не столь принципиально, кто из них стартует в квалифайне Лиги конференций позже.
«Рух» вижу однозначно шестым. Выше взобраться ему пока не судьба, ну а остальных он на сегодня перерос очевидно.
Дальше также постараюсь конкретизировать, по сравнению с прошлым разом.
Способен удержаться в первой половине таблицы скучноватый «Колос». Если кто может подвинуть его с седьмого места, то это ЛНЗ, чья кадровая революция впечатляет, а тренерское реноме Дулуба внушает достаточно веры.
Девятое место рискну отдать «Ворскле». С дебютирующим тренером и толковыми приобретениями. Хотя именно эта команда представляет для меня сейчас наибольшую загадку и потому видится самым слабым звеном прогнозов.
«Металлисту 1925» со Скрипником во главе и с точечными усилениями состава, считаю, под силу финишировать в десятке.
Точно так же не верится в то, что туда прорвется «Заря». В свое время раздал ей много авансов, но все они пропали втуне. А у руля остается кризис-менеджер поневоле. Не вижу, кто из вышеперечисленных конкурентов мог бы уступить ей свои позиции. А уж финишировать ниже одиннадцатого места она попросту не имеет права.
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Следующую и последнюю благополучную ступеньку должна бы освоить «Александрия». По идее, Ротань должен на ней удержаться. Хотя уничтоживший его команду в первом круге Григорчук теоретически может его обойти.
К моему глубокому сожалению, о большем «Черноморцу» в его теперешнем состоянии придется только мечтать. Похоже, команда обречена элементарно доигрывать сезон. Первым звоночком стал уход из клуба Генинсона. Когда стало ясно, куда именно, уже можно было делать выводы о том, насколько все плохо в Одессе.
А если правда то, что уже решил уходить капитан команды, о чем мы вообще говорим? Ортодоксальные фанаты могут сжечь чучело Юрича и развеять его над черноморским побережьем парка Шевченко, но вряд ли это поможет их команде занять место выше двенадцатого. И вся надежда лишь на тренера-максималиста.
Считаю, что «Оболонь» должна удержаться в зоне переходных плей-офф. «Вересу» подставили пару-тройку надежных костылей, но все же избежать вылета в первую лигу, да еще и с дебютирующим тренером, ему будет чрезвычайно сложно. А уж «Минаю», в такой же ситуации растерявшему почти всю основу – туда, куда сказал врач…
Что же у нас получается в итоге?
1. Шахтер
2. Динамо
3. Кривбасс
4(5). Полесье
5(4). Днепр-1
6. Рух
7(8). Колос
8(7). ЛНЗ
9. Ворскла
10. Металлист 1925
11. Заря
12(13). Александрия
13(12). Черноморец
14. Оболонь
15. Верес
16. Минай
Вернемся сюда по окончании сезона и оценим степень правомерности авторских фантазий. Предлагаю так.
Если точность прогноза составит от 75% и выше – таки грош цена в базарный день всем рассказам о непредсказуемости.
От 50 до 75% - слухи о бешеной интриге были несколько преувеличены.
От 25 до 50% - чемпионат действительно оказался непредсказуемым.
Менее 25% - аффтар лошара, пеши исчо!
Забегая вперед, готов достойно пережить сей вселенский позор – лишь бы УПЛ действительно нас интриговала. А пока – свежо предание, да верится с трудом…
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