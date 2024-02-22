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"Мы были готовы заплатить большие деньги", - Срна рассказал, почему у Шахтера не получилось подписать хорватского таланта
Все из-за войны
фото из свободных источников
Спортивный директор "
"Я общался лично с Мартином и его отцом, представил им наш проект и видение Батурины в команде, но они отказались. На их решение в значительной степени повлияло то, что они не хотели той неопределенности войны, которую переживает сейчас Украина.
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Мартин – исключительный талант, настоящая жемчужина. Мы были готовы заплатить за него большие деньги", – рассказал Срна.
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