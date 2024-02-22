"Мы были готовы заплатить большие деньги", - Срна рассказал, почему у Шахтера не получилось подписать хорватского таланта

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна рассказал, почему горняки не сумели подписать 21-летнего хорватского хавбека "Динамо" Загреб Мартина Батурину.

"Я общался лично с Мартином и его отцом, представил им наш проект и видение Батурины в команде, но они отказались. На их решение в значительной степени повлияло то, что они не хотели той неопределенности войны, которую переживает сейчас Украина.