Твердохлеб - о предстоящем матче с ЛНЗ: Настраиваемся показать хороший футбол

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб рассказал о грядущем выездном матче 18-го тура УПЛ против ЛНЗ.

- Егор, как проходит подготовка к первому официальному матчу 2024 года?

- Все по плану, готовимся в хорошем настроении. Настраиваемся показать хороший футбол и получить необходимый результат. Знаем, что соперник усилился новыми футболистами. Просматривали их игру, разбирали. Сбалансированный коллектив. Это уже не та команда, которая была в первой части сезона.

- Всегда говорят, что первый матч - очень важен. Согласны с этим?

- Да, конечно. Надеюсь, все будет хорошо. Ведь нам очень нужно уже с первых матчей набираться уверенности и психологической устойчивости.

- Прошла ли уже у команды акклиматизация после месячных сборов в Испании?

- Никаких проблем с этим нет. С того момента, когда мы вернулись в Украину, уже прошло достаточно времени. Все хорошо себя чувствуют, мы готовы к новым испытаниям.

- Как восприняли новость о частичном возвращении зрителей на трибуны?

- Однозначно положительно, ведь мы играем для болельщиков. Надеюсь, в ближайших домашних матчах сможем сыграть при поддержке криворожан. Это только плюс для команды, - сказал Твердохлеб.

Матч ЛНЗ - Кривбасс состоится сегодня, 23 февраля и начнется в 15:30.