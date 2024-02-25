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"Клуб нацелен на выход в топ-5 УПЛ в следующем году": президент Металлиста 1925 рассказал о планах

Премьер-лига
Обновлено

Соответственно бюджет будет увеличен

"Клуб нацелен на выход в топ-5 УПЛ в следующем году": президент Металлиста 1925 рассказал о планах

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов рассказал о ближайших планах команды.

– Изменится ли место базирования "Металлиста 1925" и стадион, на котором будете проводить домашние матчи?

– Да, мы планируем изменить место базирования "Металлиста 1925". Однако, что касается домашнего стадиона, он остается (Левый берег – прим.). Нам здесь достаточно комфортно, тем более в результате мы не можем принимать болельщиков, так что пока у нас такое решение.

– Есть ли футболисты в современном УПЛ, которые вам нравятся и вы хотели бы видеть их в составе своей команды?

– На самом деле мне может нравиться игра любого игрока, но важные решения по составу команды принимает наш главный тренер Виктор Скрипник. Он отлично понимает игру, стратегические планы команды и имеет всю необходимую экспертизу для принятия правильных решений.

Сотрудничество очень важно, но все же каждый профессионал должен заниматься своим делом.

– Как прокомментируете инсайд Игоря Бурбаса, который сообщил, что бюджет "Металлиста 1925" на 2024 год вырастет до 4 млн долларов, и 25% из него это будут расходы именно на тренерский штаб?

– Не могу подтвердить или опровергнуть, ведь бюджет и детали расходов конфиденциальны. Однако в целом подход к росту бюджета является частью стратегического плана клуба, нацеленного на выход в топ-5 в следующем году”, - сказал Носов.

Первую часть сезона "Металлист 1925" завершил на 12 месте. Сейчас команда находится в трех очках от зоны вылета. Завтра, в понедельник, харьковчан ожидает первый официальный матч в году: команда встретится с "Динамо" в Киеве.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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alexfc (Киев)
25.02.2024 в 11:07
Вихід у топ-5 вже нічого не значить) Треба виходити в топ-4, якщо хочеться пару матчів в ЛК провести
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Комментарии 1
alexfc (Киев)
25.02.2024 в 11:07
Вихід у топ-5 вже нічого не значить) Треба виходити в топ-4, якщо хочеться пару матчів в ЛК провести
Ответить
0
0

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