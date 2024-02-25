Василий Кравец: Сегодня было чистое невезение

Защитник СК "Днепр-1" Василий Кравец рассказал почему сегодня, по его мнению, не удалось победить "Минай" (1:1).

Конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали. Что-то по игре не складывалось для нас. Пропустили быстрый гол, после чего надо было отыгрываться, а соперник максимально сел в свою штрафную площадку, пытаясь не дать ничего нам сделать. Но все равно, у нас моменты были, однако трудно было забить - мы не попадали по воротам, били у соперников Как говорится, не пошло. Все мы недовольны.

Мы будем более злыми на следующий матч из-за того, что сегодня не так сыграли. Хотя я не считаю, что мы сыграли плохо, просто у нас не получалось в завершающей стадии. Нам постоянно не везло: то попадаем во вратаря, то в защитника, то мимо ворот. Это было чистое невезение. Думаю, что это нас разозлит и против "Оболони" мы сыграем лучше.