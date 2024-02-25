  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Василий Кравец: Сегодня было чистое невезение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Василий Кравец: Сегодня было чистое невезение

Премьер-лига

Послематчевый комментарий

Василий Кравец: Сегодня было чистое невезение

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник СК "Днепр-1" Василий Кравец рассказал почему сегодня, по его мнению, не удалось победить "Минай" (1:1).

Конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали. Что-то по игре не складывалось для нас. Пропустили быстрый гол, после чего надо было отыгрываться, а соперник максимально сел в свою штрафную площадку, пытаясь не дать ничего нам сделать. Но все равно, у нас моменты были, однако трудно было забить - мы не попадали по воротам, били у соперников Как говорится, не пошло. Все мы недовольны.

Мы будем более злыми на следующий матч из-за того, что сегодня не так сыграли. Хотя я не считаю, что мы сыграли плохо, просто у нас не получалось в завершающей стадии. Нам постоянно не везло: то попадаем во вратаря, то в защитника, то мимо ворот. Это было чистое невезение. Думаю, что это нас разозлит и против "Оболони" мы сыграем лучше.

"Днепр-1" занимает 2-е место в УПЛ, отставая от первого "Кривбасса" на 2 очка. Далее днепрян ждет игра с "Оболонью". Она запланирована на 3-е марта.

По теме
yellow-arrow
Рух – Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Макуана в матче с Рухом получил травму. Игрока с поля забирали медики
yellow-arrow
УПЛ. Рух - Полесье 1:1. На победу командам сил не хватило
Василий Кравец СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дніпро-1
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
25.02.2024 в 20:38
Завершая сегодня обзор скажу.,что Максимов прав..днепряне старались но мяч не шёл в ворота..да и Минай хорошо играл в контр.атаках..Днепру явно нужно усиление легионерами т.к. если в УПЛ. они займут. третье место , им даже в ЛЕ делать нечего..Они ето уже проходили .
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
balamyt (Boston)
25.02.2024 в 20:38
Завершая сегодня обзор скажу.,что Максимов прав..днепряне старались но мяч не шёл в ворота..да и Минай хорошо играл в контр.атаках..Днепру явно нужно усиление легионерами т.к. если в УПЛ. они займут. третье место , им даже в ЛЕ делать нечего..Они ето уже проходили .
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости