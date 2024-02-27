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"Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину

Премьер-лига

Майкон хочет, чтобы "Коринтианс" полностью выкупил его контракт у донецкого клуба

"Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский полузащитник "Коринтианса" Майкон, контракт которого принадлежит "Шахтеру", объяснил, почему не хочет возвращаться в донецкий клуб.

"Это семейная травма. Я бы не хотел возвращаться в "Шахтер" из-за войны. Клуб на войне - то, что мы не контролируем. Из-за военной ситуации и всего, через что нам пришлось пройти, я не хотел бы возвращаться к той ситуации.

Конечно, я хочу, чтобы "Коринтианс" выкупил контракт у "горняков", но я должен уважать текущую ситуацию в клубе. Если бы "Коринтиансу" в какой-то момент удалось купить меня, мы сели бы и заключили лучшую сделку для "Коринтианса", Майкона и "Шахтера", - заявил бразилец в интервью журналисту Педро Рамиро.

Отметим, что арендное соглашение Майкона с "Коринтиансом" рассчитано до 31 декабря 2024 года. Контракт 26-летнего игрока с дончанами действителен до 31 декабря 2025 года.

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Опубликовал: Алина Ерофеева
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