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Роман Григорчук провел 200 матчей во главе клубов УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Солидный юбилей

Роман Григорчук провел 200 матчей во главе клубов УПЛ

Фото: Александр Приходько

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Матч 18-го тура УПЛ против "Оболони" (1:1) стал юбилейным, 200-м во главе украинских клубов УПЛ, для 58-летнего наставника "Черноморца" Романа Григорчука.

Интересно, что в Украине тренер работал только с двумя клубами, причем исключительно на уровне Премьер-лиги — с запорожским "Металлургом" и одесским "Черноморцем".

182 матча тренер провел во главе "Черноморца", 18 – в "Металлурге". В чемпионатах Украины подопечные Григорчука провели 166 игр, в Кубке Украины – 18 и в еврокубках – 16.

Напомним, что за свою карьеру специалист успел также немало лет поработать в Латвии, Азербайджане, Казахстане и Беларуси.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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