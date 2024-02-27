Роман Григорчук провел 200 матчей во главе клубов УПЛ

Матч 18-го тура УПЛ против "Оболони" (1:1) стал юбилейным, 200-м во главе украинских клубов УПЛ, для 58-летнего наставника " Черноморца " Романа Григорчука.

Интересно, что в Украине тренер работал только с двумя клубами, причем исключительно на уровне Премьер-лиги — с запорожским "Металлургом" и одесским "Черноморцем".

182 матча тренер провел во главе "Черноморца", 18 – в "Металлурге". В чемпионатах Украины подопечные Григорчука провели 166 игр, в Кубке Украины – 18 и в еврокубках – 16.

Напомним, что за свою карьеру специалист успел также немало лет поработать в Латвии, Азербайджане, Казахстане и Беларуси.