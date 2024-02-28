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СМИ: УАФ накажет арбитра ВАР, который работал на матче Днепр-1 - Минай

Премьер-лига
Обновлено

На ВАР работал Дмитрий Бондаренко

СМИ: УАФ накажет арбитра ВАР, который работал на матче Днепр-1 - Минай

Олександр Приходько

Новина українською

Комитет арбитров УАФ накажет судью Дмитрия Бондаренко, который работал на ВАР в матче 18-го тура чемпионата "Днепр-1" — "Минай" (1:1), сообщает "ТаТоТаке".

Источник отмечает, Бондаренко не получил назначение главным на 19-й тур и отработает четвертым арбитром, что является маркер негативной оценки за работу в прошлом туре.

Напомним, что в отчетном матче главный судья Александр Каленов несколько раз советовался с арбитром ВАР. Также в матче было назначено два пенальти в ворота разных команд.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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