СМИ: УАФ накажет арбитра ВАР, который работал на матче Днепр-1 - Минай

Комитет арбитров УАФ накажет судью Дмитрия Бондаренко, который работал на ВАР в матче 18-го тура чемпионата "Днепр-1" — "Минай" (1:1), сообщает "ТаТоТаке".

Источник отмечает, Бондаренко не получил назначение главным на 19-й тур и отработает четвертым арбитром, что является маркер негативной оценки за работу в прошлом туре.

Напомним, что в отчетном матче главный судья Александр Каленов несколько раз советовался с арбитром ВАР. Также в матче было назначено два пенальти в ворота разных команд.