Премьер-лига
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Верес отпустил хавбека в аренду в клуб Первой лиги
Станислав Шарай будет выступать за "Викторию"
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Станислав Шарай вторую часть сезона проведет в другом клубе. 26-летний игрок перешел на правах аренды в состав "Виктории" из Сум.
Шарай выступает за ровенчан с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей (10 в чемпионате и 2 в Кубке Украины), отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
Напомним, "Виктория" занимает 4-е место в группе В Чемпионская Первой лиги, набрав 30 очков.
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