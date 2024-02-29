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Верес отпустил хавбека в аренду в клуб Первой лиги

Премьер-лига

Станислав Шарай будет выступать за "Викторию"

Верес отпустил хавбека в аренду в клуб Первой лиги

Фото: НК Верес

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Полузащитник "Вереса" Станислав Шарай вторую часть сезона проведет в другом клубе. 26-летний игрок перешел на правах аренды в состав "Виктории" из Сум.

Шарай выступает за ровенчан с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей (10 в чемпионате и 2 в Кубке Украины), отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Напомним, "Виктория" занимает 4-е место в группе В Чемпионская Первой лиги, набрав 30 очков.

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Верес (Ровно) Виктория (Сумы) Станислав Шарай
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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