Верес отпустил хавбека в аренду в клуб Первой лиги

Полузащитник "Вереса" Станислав Шарай вторую часть сезона проведет в другом клубе. 26-летний игрок перешел на правах аренды в состав "Виктории" из Сум.

Шарай выступает за ровенчан с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей (10 в чемпионате и 2 в Кубке Украины), отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Напомним, "Виктория" занимает 4-е место в группе В Чемпионская Первой лиги, набрав 30 очков.