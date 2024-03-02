  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабогло: Ротань вообще мягкий тренер, но когда надо – может дать нагоняй
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабогло: Ротань вообще мягкий тренер, но когда надо – может дать нагоняй

Премьер-лига

Футболист работал с тренером в в Александрии и молодежной сборной Украины

Бабогло: Ротань вообще мягкий тренер, но когда надо – может дать нагоняй

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник "Карпат" и сборной Молдовы Владислав Бабогло рассказал о характере главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня.

– Ротань мягкий вообще в общении с футболистами тренер?

– Не могу сказать, что он какой-то жесткий. Он вообще мягкий. Но когда нужно – он может очень хорошо встряхнуть. Надо не выводить его.

Были определенные моменты, когда на очень высоких тонах были разговоры. Когда нужно – он может и дать нагоняй.

По теме
yellow-arrow
Любенович: Я очень доволен игрой с Днепром-1. Моя команда – настоящие мужики
yellow-arrow
Хавбек Полесья Козак: Все поддерживают Дениса Бойко - каждый мог оказаться на его месте
yellow-arrow
Динамо ведет переговоры с Нюрнбергом относительно проведения еврокубковых матчей следующего сезона
Руслан Ротань ФК Александрия Владислав Бабогло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости