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Бабогло: Ротань вообще мягкий тренер, но когда надо – может дать нагоняй
Футболист работал с тренером в в Александрии и молодежной сборной Украины
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Защитник "Карпат" и сборной Молдовы Владислав Бабогло рассказал о характере главного тренера "
– Ротань мягкий вообще в общении с футболистами тренер?
– Не могу сказать, что он какой-то жесткий. Он вообще мягкий. Но когда нужно – он может очень хорошо встряхнуть. Надо не выводить его.
Были определенные моменты, когда на очень высоких тонах были разговоры. Когда нужно – он может и дать нагоняй.
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Источник:Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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