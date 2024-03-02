Бабогло: Ротань вообще мягкий тренер, но когда надо – может дать нагоняй

Защитник "Карпат" и сборной Молдовы Владислав Бабогло рассказал о характере главного тренера " Александрии " Руслана Ротаня.

– Ротань мягкий вообще в общении с футболистами тренер?

– Не могу сказать, что он какой-то жесткий. Он вообще мягкий. Но когда нужно – он может очень хорошо встряхнуть. Надо не выводить его.

Были определенные моменты, когда на очень высоких тонах были разговоры. Когда нужно – он может и дать нагоняй.