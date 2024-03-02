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После поражений в прошлом туре команды сменили ключевых игроков. Ворскла - Верес: стартовые составы

Премьер-лига

Поединок стартует в 15:30

После поражений в прошлом туре команды сменили ключевых игроков. Ворскла - Верес: стартовые составы

Фото: пресслужби ФК "Верес"

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Сегодня в рамках 19-го тура УПЛ "Ворскла" сыграет против "Вереса". Матч пройдет на стадионе "им. А. Бутовского" в Полтаве.

"Ворскла": Исенко Павел, Бацула Андрей, Павлюк Евгений, Хрипчук Даниил, Пердута Игорь (К), Скляр Александр, Сиссоко Самбу, Степанюк Руслан, Кане Ибрахим, Мякушко Сергей, Фелипе.

Запасные: Домолега Александр, Сантана, Ковталюк Николай, Челядин Артем, Нестеренко Иван, Вокрри Сильвио, Толе Ардит, Галас Тарас, Л. Рамирес, Ермолов Даниил.

"Верес": Когут Богдан (К), Шевченко Евгений, Жулио Сезар, Кучеренко Александр, Морозко Евгений, Кучеров Валерий, Банада Евгений, Дахновский Виталий, Шастал Дмитрий, Яго, Мрвалевич Марко.

Запасные: Клец Дмитрий, Кухарук Андрей, Шарай Владислав, Гакман Василий, Янаков Денис, Смиян Максим, Вовченко Семен, Гайдучик Николай, Годя Дмитрий, Шестаков Михаил, Паст Евгений, Кулик Михаил.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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