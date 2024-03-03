Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Заря
UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Зарей".
Встреча соседей, команд из нижней части таблицы – оба коллектива располагаются сразу над зоной вылета. И "Александрия", и "Заря" стремятся отдалиться от "Металлиста 1925", "Оболони", "Вереса" и "Миная". Что нас ждет – ничья, которая пойдет только на пользу конкурентам? Или же одна из команд возьмет верх? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 3 марта – в 15:25 по киевскому времени.
Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Игорь Ковтун
Популярное сейчас
- Динамо идет катком, триумф Миная и безыдейный Колос. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Почеттино выпустил Мудрика на поле. Челси проигрывает
- УПЛ. Динамо Киев - Черноморец 1:0. Много ударов, но всего один гол
- Не Гармашем единым. Еще пять бывших динамовцев, огорчавших киевский клуб в УПЛ
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО