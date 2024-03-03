Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Зарей".

Встреча соседей, команд из нижней части таблицы – оба коллектива располагаются сразу над зоной вылета. И "Александрия", и "Заря" стремятся отдалиться от "Металлиста 1925", "Оболони", "Вереса" и "Миная". Что нас ждет – ничья, которая пойдет только на пользу конкурентам? Или же одна из команд возьмет верх? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 3 марта – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун