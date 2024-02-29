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Геллер: За определенный контракт Алефиренко, Нагнойный и Снурницын должны на поле выполнять определенное количество ТТД
Игроки сказали, что не будут подписывать контракты на таких условиях
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Президент "
- Во-первых, это не футболисты основы "Зари". Давайте вспомним прошлый сезон - они выходили на замену у Патрика. В этой кампании они играли, потому что так видели тренеры. Судя по турнирной таблице, они были неправы. Они никогда не были игроками основы.
- Но вы же предлагали им продлить контракты?
- Да. Говорю: "Я вам предлагаю контракты, дайте свои условия". Алефиренко и Нагнойный дали свои предложения - вообще не вопрос, мы согласны.
Они попросили определенный уровень зарплаты. Нет вопросов. Сказал, что жмем руки, но они за такую зарплату, как лидеры команды, должны выполнять определенное количество тактико-технических качеств на поле.
- Тактико-технических действий?
- Действий, да.
- А кто должен считать?
- Они же все бегают с датчиками. Есть показатели лидеров и показатели всех остальных.
Есть базовая зарплата, а ту, которую они хотят получать, они должны наработать ТТД.
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Я позвал Коваля (тренер "Зари" - прим.). Говорю: "Мне эти мальчики нравятся. Напишите, какие действия делают лидеры, и предложите это им". Он написал и отдал.
Они долго думали, а потом сказали, что не будут подписывать. До свидания.
- Они же начали б играть не на команду, а на свои ТТД.
- А там как раз действия на команду, а не что ты должен забить столько-то голов. Сколько ты должен отдать успешных передач и так далее - там такое.
- Я могу выйти и отдать 100% успешных передач назад.
- Там прописано, сколько пасов вперед он должен отдать. Я же проконсультировался.
А то, что они подписали предварительные контракты с другими командами - это их отношение к клубу.
- Если бы сейчас главный тренер сказал, что им нужны эти игроки?
- Они бы остались, я дал бы им предложения.
- Вы бы перевели их из юношеской команды назад в первую?
- Конечно.
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