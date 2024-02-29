Геллер: За определенный контракт Алефиренко, Нагнойный и Снурницын должны на поле выполнять определенное количество ТТД

Президент " Зари " Евгений Геллер в интервью "ТаТоТаке" рассказал, почему Даниил Алефиренко, Денис Нагнойный и Игорь Снурницын из-за нежелания продлевать контракты были переведены в команду U-19.

- Во-первых, это не футболисты основы "Зари". Давайте вспомним прошлый сезон - они выходили на замену у Патрика. В этой кампании они играли, потому что так видели тренеры. Судя по турнирной таблице, они были неправы. Они никогда не были игроками основы.

- Но вы же предлагали им продлить контракты?

- Да. Говорю: "Я вам предлагаю контракты, дайте свои условия". Алефиренко и Нагнойный дали свои предложения - вообще не вопрос, мы согласны.

Они попросили определенный уровень зарплаты. Нет вопросов. Сказал, что жмем руки, но они за такую зарплату, как лидеры команды, должны выполнять определенное количество тактико-технических качеств на поле.

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- Тактико-технических действий?

- Действий, да.

- А кто должен считать?

- Они же все бегают с датчиками. Есть показатели лидеров и показатели всех остальных.

Есть базовая зарплата, а ту, которую они хотят получать, они должны наработать ТТД.

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Я позвал Коваля (тренер "Зари" - прим.). Говорю: "Мне эти мальчики нравятся. Напишите, какие действия делают лидеры, и предложите это им". Он написал и отдал.

Они долго думали, а потом сказали, что не будут подписывать. До свидания.

- Они же начали б играть не на команду, а на свои ТТД.

- А там как раз действия на команду, а не что ты должен забить столько-то голов. Сколько ты должен отдать успешных передач и так далее - там такое.

- Я могу выйти и отдать 100% успешных передач назад.

- Там прописано, сколько пасов вперед он должен отдать. Я же проконсультировался.

А то, что они подписали предварительные контракты с другими командами - это их отношение к клубу.

- Если бы сейчас главный тренер сказал, что им нужны эти игроки?

- Они бы остались, я дал бы им предложения.

- Вы бы перевели их из юношеской команды назад в первую?

- Конечно.