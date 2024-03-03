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Александрия – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

С турнирной точки зрения очень важный матч для обеих команд, пытающихся подняться с нижней части таблицы. Подопечные Ротаня на своем поле играют достаточно неплохо. "Александрия" не пропускает голов уже на протяжении 225 минут. Однако стоит также отметить, что "Заря" в гостях не проигрывает четыре игры. Сегодня чья-то серия прервется, если, конечно, команды не сыграют без голов.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

УПЛ. Девятнадцатый тур. 03.03.2024
Александрия. "Ника"

Арбитр - Алексей Деревинский

"Александрия" 15:30 "Заря"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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