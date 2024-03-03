"Чувствовалось напряжение на поле": Защитник Руха - об игре против Колоса

Автор единственного и победного гола Алексей Сыч рассказал о том, как "Руху" удалось одолеть "Колос", 0:1.

"Это мой дебютный гол, поэтому эмоции замечательные. Рад, что помог команде одержать победу и благодарен партнерам, которые помогли мне создать этот момент. Отдал Кваснице на свободное пространство, зная, что у него хорошая скорость, а сам также побежал вперед, открылся и попросил мяч - дальше уже гол.

После этого "Рух" качественно оборонялся и пытался найти свой шанс в контратаке. В некоторых эпизодах нам это удавалось, но мы не могли реализовать свои моменты. Думаю, если бы мы забили еще, то поединок складывался бы для нас легче. В завершающей стадии не хватало последнего паса, думаю, поэтому и не смогли отличиться еще.

В раздевалке было громко, ведь это - важная для "Руха" победа. "Колос" меньше пропускает в УПЛ и является сложным соперником, поэтому гордимся, что удалось победить в этом поединке. Чувствовалось напряжение на поле, потому что каждая команда хотела получить положительный результат. Да, во втором тайме было меньше футбола, а больше борьбы, силовой игры, но "Рух" выдержал и не пропустил", — сказал защитник.