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Известные кадровые проблемы у Шахтера перед игрой с Кривбассом

Премьер-лига
Обновлено

Решение за врачом

Известные кадровые проблемы у Шахтера перед игрой с Кривбассом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Дарио Срна сообщил о том, какие игроки не сыграют в сегодняшнем матче против "Кривбасса".

"Эгиналду, Степаненко и Зубков под большим вопросом. Пусть врач принимает решение", - сказал Срна.

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Также из-за дисквалификации не сыграет Николай Матвиенко.

Напомним, матч "Шахтер" – "Кривбасс" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет аудио онлайн-трансляцию матча.

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Источник:
УПЛ-ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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