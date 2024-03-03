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Известные кадровые проблемы у Шахтера перед игрой с Кривбассом
Решение за врачом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Дарио Срна сообщил о том, какие игроки не сыграют в сегодняшнем матче против "Кривбасса".
"Эгиналду, Степаненко и Зубков под большим вопросом. Пусть врач принимает решение", - сказал Срна.
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Также из-за дисквалификации не сыграет Николай Матвиенко.
Напомним, матч "Шахтер" – "Кривбасс" начнется в 18:00. Сайт UA-Футбол проведет аудио онлайн-трансляцию матча.
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Источник:УПЛ-ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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