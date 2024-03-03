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Известны стартовые составы на матч Александрия - Заря
Будет битва!
upl.ua
"Александрия" и "Заря" определились со стартовыми составами на очный поединок в рамках 19-го тура УПЛ. Матч состоится на стадионе "Ника" в Александрии.
"Александрия": Шевченко Никита, Ковалец Кирилл, Калитвинцев Владислав, Кулаков Андрей, Шулянский Артем, Логинов Сергей, Мартынюк Александр, Калюжный Иван, Кампос, Копына Юрий, Михайленко Николай
Запасные: Долгий Виктор, Сигеев Кирилл, Кулаковский Артем, Белошевский Богдан, Беляев Александр, Скорко Данил, Джевани, Смирный Евгений, Костышин Денис, Шостак Денис, Де, Ермаков Георгий
"Заря": Сапутин Александр, Жуниор Рейс, Батагов Арсений, А.Джордан, Бутко Богдан, Я. Башич, Яцык Александр, Чурко Вячеслав, Бугай Владислав, Герреро, Кирюханцев Игорь
Запасные: Турбаевский Никита, Жилкин Антон, Боль Антон, Вантух Роман, Хахлев Алексей, Мичин Петар, Мишнев Дмитрий, Антюх Денис, Бенедюк Артем, Горбач Игорь, Слесар Артем
Игра начнется в 15:30. "Александрия" находится на 11-м месте в УПЛ, а "Заря" - на 12-м. Текстовый онлайн будет доступен на сайте UA-Футбол.
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