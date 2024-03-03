Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился комментарием о поражении своей команды в матче с "Шахтером" (5:2):

"Что сказал президент после матча? Все нормально, он поддержал команду. Сегодня игра была до 57-й минуты, пока мы играли в равных составах, а после удаления играть с "Шахтером" на равных все же тяжело. Несмотря на результат, я благодарен ребятам, они молодцы, они боролись.

Красная карточка? Я не видел эпизода, если там действительно есть грубый фол, то красная, если нет - желтая. Судья смотрел VAR, он же не враг себе.

Это нормально, что мы отыгрались сразу. Но... мы очень уважаем соперников. Когда нарушаем правила, то начинаем поднимать их, гладить... Этого не нужно делать, надо просить прощения, и занимать свою позицию. У нас возле их игрока стояло три-четыре человека. Этим воспользовался "Шахтер". Быстрый розыгрыш - мы пропустили мяч. Если бы не пропустили этот гол, игра могла сложиться иначе. Но сейчас можно что угодно говорить, игра прошла и мы проиграли 5:2. Мы проиграли игру, но не проиграли чемпионат. Впереди 11 туров, будем биться до последнего.

Детектор лжи? Думаю, это нормально. Чего его бояться, если ты честный и делаешь все нормально, - сказал Вернидуб в комментарии УПЛ ТВ.