Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Удаление Илича повлияло на игру". Лунев прокомментировал поражение от Шахтера
Донецкий клуб разгромил криворожан
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев поделился мыслями о выездном матче против донецкого "Шахтера" (2:5) в 19 туре УПЛ.
- Какая атмосфера в раздевалке после этого поединка?
- Не очень, ведь проиграли. Мы настраивались на победу, но имеем такой вот неприятный результат. Будем двигаться дальше.
- Много разговоров о втором голе "Шахтера". Как вы видите этот эпизод?
- Как я увидел, после фола арбитр подошел к игроку, который лежал на поле. Никто не ожидал, что "Шахтер" будет вводить мяч в игру, должна была быть пауза. Не знаю... Возможно, это ошибка нашей команды.
- О чем говорил Юрий Вернидуб в раздевалке?
- Тренер поддерживал и настраивал на второй тайм. Мы вышли и боролись до конца.
- Как удаление Илича повлияло на игру в дальнейшем?
- Конечно, повлияло. Как мне показалось, фол тянул максимум на предупреждение.
- "Кривбасс" продолжает бороться за чемпионство, даже несмотря на сегодняшний результат?
- Конечно, ведь впереди еще 11 матчей. Будем прилагать максимум усилий в следующих матчах, чтобы побеждать. Все только начинается, - сказал Лунев.
Популярное сейчас
- Стали известны оценки украинцев Жироны за матч против Мальорки: у Цыганкова больший балл, чем у Довбика
- Игры рукой точно не было? Мальорка — Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина решения
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО