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"Удаление Илича повлияло на игру". Лунев прокомментировал поражение от Шахтера

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Донецкий клуб разгромил криворожан

"Удаление Илича повлияло на игру". Лунев прокомментировал поражение от Шахтера

Фото: fckryvbas.com

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Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев поделился мыслями о выездном матче против донецкого "Шахтера" (2:5) в 19 туре УПЛ.

- Какая атмосфера в раздевалке после этого поединка?

- Не очень, ведь проиграли. Мы настраивались на победу, но имеем такой вот неприятный результат. Будем двигаться дальше.

- Много разговоров о втором голе "Шахтера". Как вы видите этот эпизод?

- Как я увидел, после фола арбитр подошел к игроку, который лежал на поле. Никто не ожидал, что "Шахтер" будет вводить мяч в игру, должна была быть пауза. Не знаю... Возможно, это ошибка нашей команды.

- О чем говорил Юрий Вернидуб в раздевалке?

- Тренер поддерживал и настраивал на второй тайм. Мы вышли и боролись до конца.

- Как удаление Илича повлияло на игру в дальнейшем?

- Конечно, повлияло. Как мне показалось, фол тянул максимум на предупреждение.

- "Кривбасс" продолжает бороться за чемпионство, даже несмотря на сегодняшний результат?

- Конечно, ведь впереди еще 11 матчей. Будем прилагать максимум усилий в следующих матчах, чтобы побеждать. Все только начинается, - сказал Лунев.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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