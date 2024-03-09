Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта

Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций возвращаются. Матчи плей-офф еврокубковых турниров традиционно пройдут во вторник, среду и четверг. Также насыщенным получится уик-энд, в воскресенье так вообще нас ждет матч между лучшими английскими командами. Или просто лучшими командами Европы. Ладно, к делу.

Понедельник, 4 марта

Неделя откроется сдержанными вывесками. Лидер чемпионата Италии примет у себя середняка, "Арсенал" Александра Зинченко смотается к главному претенденту на вылет из АПЛ, а в Испании встретятся соседи по таблице (11-12 места).

21:45. "Интер" – "Дженоа". Серия А. Megogo

22:00. "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Осасуна" – "Алавес". Примера. Megogo

Вторник, 5 марта

Это мы любим, дайте нам сразу два. Окей, без проблем, получайте. Лига чемпионов, дамы и господа! Команда Томаса Тухеля будет пытаться избежать вылета из 1/8 (первый матч "Бавария" проиграла, 1:0), а французский гранд постарается не наварить в Сан-Себастьяне после комфортной победы в Париже (2:0).

22:00. "Бавария" – "Лацио". ЛЧ. Megogo

22:00. "Реал Сосьедад" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo

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Среда, 6 марта

Еще один день с главным клубным европейским турниром. Команду Пепа Гвардиолы, скорее всего, ждет легкая прогулка в домашних стенах после победы 1:3 в гостях, а вот мадридскому "Реалу" с Луниным в воротах точно придется попотеть – приезжают немцы из Лейпцига, в Германии "быки" проиграли всего 0:1. Также на день раньше обычного увидим один поединок плей-офф Лиги Европы.

19:45. "Спортинг" – "Аталанта". ЛЕ. Megogo

22:00. "Манчестер Сити" – "Копенгаген". ЛЧ. Megogo

22:00. "Реал Мадрид" – "РБ Лейпциг". ЛЧ. Megogo

Четверг, 7 марта

Насыщенный и плотный вечер нас ждет во втором и третьем по значимости клубных европейских турнирах, остановимся на самых интересных вывесках. "Байер", "Ливерпуль", "Бенфика" Трубина, обидчик "Шахтера" "Марсель", "Милан", "Аякс" и другие – отличная компания, прямо на ЛЧ. И да, перед этим посмотрим два поединка чемпионата Украины, с участием луганской "Зари" и киевского "Динамо".

15:30. "Заря" – "Минай". УПЛ. 1+1 media

18:00. "Верес" – "Динамо". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:45. "Карабах" – "Байер". ЛЕ. Megogo

19:45. "Рома" – "Брайтон". ЛЕ. Megogo

19:45. "Спарта Прага" – "Ливерпуль". ЛЕ. Megogo

19:45. "Аякс" – "Астон Вилла". ЛК. Megogo

22:00. "Бенфика" – "Рейнджерс". ЛЕ. Megogo

22:00. "Марсель" – "Вильярреал". ЛЕ. Megogo

22:00. "Милан" – "Славия Прага". ЛЕ. Megogo

Пятница, 8 марта

Днем один за другим включаем поединки чемпионата Украины, в частности, свои матчи проведут "Днепр-1" и "Шахтер". Вечером есть выбор. Можно последить за чемпионом Италии или за чемпионом Испании… Пока они еще таковыми являются.

13:00. СК "Днепр-1" – "Рух". УПЛ. 1+1 media

15:30. "Металлист 1925" – "ЛНЗ" Черкассы. УПЛ. УПЛ-ТВ

18:00. "Шахтер" – "Колос". УПЛ. УПЛ-ТВ

21:30. "Штутгарт" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Наполи" – "Торино". Серия А. Megogo

22:00. "Барселона" – "Мальорка". Примера. Megogo

22:00. "Ницца" – "Монпелье". Лига 1. Megogo

Суббота, 9 марта

Выходные начнутся матчем между середняками УПЛ. Затем переключимся на встречу команды Виталия Миколенко с манкунианцами, или на "Валенсию" Романа Яремчука. График очень плотный, любой зритель в субботу получит матч по вкусу. Поединок "Полесья" в УПЛ, многострадальная "Бавария" Тухеля, "Борнмут" Забарного, попытка "Кривбасса" не сдать свои позиции, потенциальная встреча Зинченко и Ярмолюка. И вишенка на торте – любимая всеми украинскими болельщиками "Жирона".

13:00. "Черноморец" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ-ТВ

14:30. "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон". АПЛ. Megogo / Setanta Sports App

15:00. "Валенсия" – "Хетафе". Примера. Megogo

15:30. "Полесье" – "Александрия". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:30. "Бавария" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед". АПЛ. Megogo / Setanta Sports App

17:15. "Кадис" – "Атлетико". Примера. Megogo

18:00. "Кривбасс" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:00. "Болонья" – "Интер". Серия А. Megogo

19:30. "Арсенал" – "Брентфорд". АПЛ. Megogo / Setanta Sports App

19:30. "Вердер" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Дженоа" – "Монца". Серия А. Megogo

22:00. "Жирона" – "Осасуна". Примера. Megogo

Воскресенье, 10 марта

Последний день недели стартует матчем с участием гранда Лиги 1. Также интерес представляют поединки с участием "Тоттенхэма", "Милана" и "Атлетика". Но это всего лишь разогрев к главной битве уик-энда: Клопп против Гвардиолы, встречаются главные претенденты на золото АПЛ. Затем можно включить мадридский "Реал" Андрея Лунина, великолепный "Байер" Хаби Алонсо и останется только заснуть под "Бенфику" Анатолия Трубина.