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Кащук опровергает информацию, что он начал сотрудничать со Смалийчуком

Премьер-лига

Также игрок заявил, что открыт для предложений

Кащук опровергает информацию, что он начал сотрудничать со Смалийчуком

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

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Вингер "Шахтера" Алексей Кащук опроверг информацию о том, что теперь его агентом является Олег Смалийчук.

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- Можете ли вы подтвердить появившуюся в СМИ информацию, что теперь ваши интересы представляет Олег Смалийчук и ищет вам клуб в Испании? Но как сейчас идут ваши дела с поиском нового клуба?

– Нет, не представляет.

Я открыт для клубов и людей, которые будут связываться и захотят меня видеть у себя. Но хочу обсуждать только конкретику и реальные предложения.

А все остальное пусть пишут, сколько хотят и что хотят. Мое дело тренироваться и ждать, – написал Кащук.

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Шахтер (Донецк) Олег Смалийчук Алексей Кащук
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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