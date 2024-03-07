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Кащук опровергает информацию, что он начал сотрудничать со Смалийчуком
Также игрок заявил, что открыт для предложений
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Вингер "Шахтера" Алексей Кащук опроверг информацию о том, что теперь его агентом является Олег Смалийчук.
- Можете ли вы подтвердить появившуюся в СМИ информацию, что теперь ваши интересы представляет Олег Смалийчук и ищет вам клуб в Испании? Но как сейчас идут ваши дела с поиском нового клуба?
– Нет, не представляет.
Я открыт для клубов и людей, которые будут связываться и захотят меня видеть у себя. Но хочу обсуждать только конкретику и реальные предложения.
А все остальное пусть пишут, сколько хотят и что хотят. Мое дело тренироваться и ждать, – написал Кащук.
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