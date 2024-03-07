Кащук опровергает информацию, что он начал сотрудничать со Смалийчуком

Вингер "Шахтера" Алексей Кащук опроверг информацию о том, что теперь его агентом является Олег Смалийчук.

Читайте также Кащук начал сотрудничать со Смалийчуком, который пробует устроить вингера в Ла Лиге

- Можете ли вы подтвердить появившуюся в СМИ информацию, что теперь ваши интересы представляет Олег Смалийчук и ищет вам клуб в Испании? Но как сейчас идут ваши дела с поиском нового клуба?

– Нет, не представляет.

Я открыт для клубов и людей, которые будут связываться и захотят меня видеть у себя. Но хочу обсуждать только конкретику и реальные предложения.

А все остальное пусть пишут, сколько хотят и что хотят. Мое дело тренироваться и ждать, – написал Кащук.