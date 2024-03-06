Кащук начал сотрудничать со Смалийчуком, который пробует устроить вингера в Ла Лиге

23-летний вингер " Шахтера " Алексей Кащук, который летом покинет команду на правах свободного агента, может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Футбол 24, футболист начал сотрудничать с агентом Олегом Смалийчуком, который уже начал искать новый клуб Алексею и предложил игрока ряду клубов Ла Лиги.

Отмечается, что к Кащуку есть интерес со стороны "Мальорки", которая ждет окончания контракта с "Шахтером", чтобы получить вингера свободным агентом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также услуги футболиста предложили нескольким другим клубам, среди которых "Жирона". Кто предложит лучшие условия, тот и получит игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Кащук провел в УПЛ за "Шахтер" 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.