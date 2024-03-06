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Кащук начал сотрудничать со Смалийчуком, который пробует устроить вингера в Ла Лиге

Премьер-лига

СМИ пишут о Мальорке и Жироне

Кащук начал сотрудничать со Смалийчуком, который пробует устроить вингера в Ла Лиге

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

23-летний вингер "Шахтера" Алексей Кащук, который летом покинет команду на правах свободного агента, может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Футбол 24, футболист начал сотрудничать с агентом Олегом Смалийчуком, который уже начал искать новый клуб Алексею и предложил игрока ряду клубов Ла Лиги.

Отмечается, что к Кащуку есть интерес со стороны "Мальорки", которая ждет окончания контракта с "Шахтером", чтобы получить вингера свободным агентом.

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Также услуги футболиста предложили нескольким другим клубам, среди которых "Жирона". Кто предложит лучшие условия, тот и получит игрока.

Напомним, что в текущем сезоне Кащук провел в УПЛ за "Шахтер" 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Шахтер (Донецк) Мальорка Жирона Олег Смалийчук Алексей Кащук
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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