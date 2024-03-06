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Кащук начал сотрудничать со Смалийчуком, который пробует устроить вингера в Ла Лиге
СМИ пишут о Мальорке и Жироне
Фото: ФК Шахтар Донецьк
23-летний вингер "
Как сообщает Футбол 24, футболист начал сотрудничать с агентом Олегом Смалийчуком, который уже начал искать новый клуб Алексею и предложил игрока ряду клубов Ла Лиги.
Отмечается, что к Кащуку есть интерес со стороны "Мальорки", которая ждет окончания контракта с "Шахтером", чтобы получить вингера свободным агентом.
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Также услуги футболиста предложили нескольким другим клубам, среди которых "Жирона". Кто предложит лучшие условия, тот и получит игрока.
Напомним, что в текущем сезоне Кащук провел в УПЛ за "Шахтер" 10 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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