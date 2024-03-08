Капитан Зари: Мы оживились

Капитан луганской "Зари" Богдан Бутко оценил победный для его команды матча 20-го тура чемпионата Украины против "Миная" (2:0), рассказал о новичках луганчан и изменениях в коллективе.

- У Зари было большое преимущество в игре против Миная. И статистика это подтверждает. Согласишься, что вы победили по делу?

- Думаю, в первом тайме мы должны были забивать несколько мячей и спокойно контролировать ход матча после перерыва.

- Почему этого не удалось достичь?

- Реализация подводит моих партнеров. Мы понимаем, что все моменты нельзя реализовать. Иначе счет мог бы быть 10:0. Мы нанесли 18 ударов по воротам противника, из них 9 пришлись по воротам. Думаю, это неплохой показатель.

- Как вписались в игру команды новички?

- Ребята прекрасно тренируются. На сборах Башич и Жуниор Рейс все делали с максимальной самоотдачей. Думаю, они усилили наш клуб.

- Богдан, ты пропустил первую часть сезона из-за травмы. Как у тебя сейчас физическое состояние?

- Я хорошо себя чувствую. Дай Бог, все будет нормально.

- Весной "Заря" набрала уже 7 очков в трех играх. Это привычная картина для вашей команды в последние годы. За счет чего удалось переломить ситуацию? Ведь мы помним, как осенью каждое очко давалось Заре очень тяжело.

- Мы оживились. Все игроки "Зари", тренерский штаб, персонал команды, трудятся ежедневно не покладая рук. Все работают на максимальный результат.

- Когда Герреро начнет забивать? Ведь он и сегодня мог оформить хет-трик?

- Надеюсь, скоро его прорвет, и он сможет часто забивать.

- Следующий соперник "Зари" в УПЛ - киевское "Динамо". Это важный соперник для вашей команды?

- Для нас каждый оппонент – важен. "Динамо" – серьезный соперник и нужно показывать свой класс в играх с такими оппонентами.