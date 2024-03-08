Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Зари: Мы оживились
Богдан Бутко – о матче против Миная и не только
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан луганской "Зари" Богдан Бутко оценил победный для его команды матча 20-го тура чемпионата Украины против "Миная" (2:0), рассказал о новичках луганчан и изменениях в коллективе.
- У Зари было большое преимущество в игре против Миная. И статистика это подтверждает. Согласишься, что вы победили по делу?
- Думаю, в первом тайме мы должны были забивать несколько мячей и спокойно контролировать ход матча после перерыва.
- Почему этого не удалось достичь?
- Реализация подводит моих партнеров. Мы понимаем, что все моменты нельзя реализовать. Иначе счет мог бы быть 10:0. Мы нанесли 18 ударов по воротам противника, из них 9 пришлись по воротам. Думаю, это неплохой показатель.
- Как вписались в игру команды новички?
- Ребята прекрасно тренируются. На сборах Башич и Жуниор Рейс все делали с максимальной самоотдачей. Думаю, они усилили наш клуб.
- Богдан, ты пропустил первую часть сезона из-за травмы. Как у тебя сейчас физическое состояние?
- Я хорошо себя чувствую. Дай Бог, все будет нормально.
- Весной "Заря" набрала уже 7 очков в трех играх. Это привычная картина для вашей команды в последние годы. За счет чего удалось переломить ситуацию? Ведь мы помним, как осенью каждое очко давалось Заре очень тяжело.
- Мы оживились. Все игроки "Зари", тренерский штаб, персонал команды, трудятся ежедневно не покладая рук. Все работают на максимальный результат.
- Когда Герреро начнет забивать? Ведь он и сегодня мог оформить хет-трик?
- Надеюсь, скоро его прорвет, и он сможет часто забивать.
- Следующий соперник "Зари" в УПЛ - киевское "Динамо". Это важный соперник для вашей команды?
- Для нас каждый оппонент – важен. "Динамо" – серьезный соперник и нужно показывать свой класс в играх с такими оппонентами.
Популярное сейчас
- Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом
- Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не играет, но продолжает падать
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО