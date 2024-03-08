Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов - о тревогах в Днепре: Такой сейчас футбол. У нас идет война, и мы можем только подстраиваться
Днепр-1 проиграл в домашнем матче Руху
Фото: Дніпро-1
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал итоги
- Насколько тревоги сегодня мешали играть вашей команде, учитывая, что темп наносил именно "Днепр-1", ведь команде нужно было играть?
– Это уже второй такой матч, когда нам приходится играть по три-четыре тайма или периода. С "Минаем" тоже так было, когда только вышли, разогрелись, а надо снова идти в раздевалку. Но это такой сейчас футбол. У нас идет война, и мы под это можем только подстраиваться.
– Почему команда так неуверенно начала игру?
– Было стандартное положение, пропустили гол, как говорится, забили сами себе, а потом уже нужно было отыгрываться. Где-то спешили, хоть и контролировали игру, но мяч не лез в ворота соперника.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
– Что сказали ребятам в перерыве, ведь первый и второй тайм получились совсем разными?
– У нас не один перерыв был, а четыре тайма сыграли. Надо было продолжать играть, контролировали игру, а не грузить вперед. Команде нужно было вести свою игру.
– Впереди перерыв на сборные. Может, проведете контрольный матч?
– Какой контрольный матч, когда у нас люди разъедутся по сборным, и пять юношей сидят на скамейке? Нам бы своих сберечь.
– Когда можно ожидать возвращения Сватка, Третьякова, Когута?
– Футбол – травматический вид спорта. Ребята сейчас на лечении. Когда они будут готовы, тогда и будут играть.
Популярное сейчас
- Милевский гневно отреагировал на потерю очков Динамо в матче с Вересом
- На 69-м году жизни скончался болельщик, который станцевал гопак на матче сборной СССР на ОИ-1976
- Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО