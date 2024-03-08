Максимов - о тревогах в Днепре: Такой сейчас футбол. У нас идет война, и мы можем только подстраиваться

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов прокомментировал итоги матча 20-го тура УПЛ против "Руха" (0:1) .

- Насколько тревоги сегодня мешали играть вашей команде, учитывая, что темп наносил именно "Днепр-1", ведь команде нужно было играть?

– Это уже второй такой матч, когда нам приходится играть по три-четыре тайма или периода. С "Минаем" тоже так было, когда только вышли, разогрелись, а надо снова идти в раздевалку. Но это такой сейчас футбол. У нас идет война, и мы под это можем только подстраиваться.

– Почему команда так неуверенно начала игру?

– Было стандартное положение, пропустили гол, как говорится, забили сами себе, а потом уже нужно было отыгрываться. Где-то спешили, хоть и контролировали игру, но мяч не лез в ворота соперника.

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– Что сказали ребятам в перерыве, ведь первый и второй тайм получились совсем разными?

– У нас не один перерыв был, а четыре тайма сыграли. Надо было продолжать играть, контролировали игру, а не грузить вперед. Команде нужно было вести свою игру.

– Впереди перерыв на сборные. Может, проведете контрольный матч?

– Какой контрольный матч, когда у нас люди разъедутся по сборным, и пять юношей сидят на скамейке? Нам бы своих сберечь.

– Когда можно ожидать возвращения Сватка, Третьякова, Когута?

– Футбол – травматический вид спорта. Ребята сейчас на лечении. Когда они будут готовы, тогда и будут играть.