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УПЛ. Днепр-1 – Рух 0:1. Тревоги, автогол и сенсация

Премьер-лига

Стартовая игра пятницы

УПЛ. Днепр-1 – Рух 0:1. Тревоги, автогол и сенсация

Фото: СК Дніпро-1

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На "Днепр-Арене" лидер Премьер-Лиги принимал львовский "Рух", который перед туром занимал шестое место. В личных противостояниях у днепрян существенное преимущество. "Днепр-1" выиграл четыре из шести матчей. Однако это не означало, что хозяевам сегодня три очка гарантированы.

Юрий Максимов по сравнению с прошлым туром сделал две замены. Вместо Кравца и Рубчинского в стартовом составе вышли Евгений Пасич и Бабенко. У львовян в запасе остался бразилец Таллес. Вместо него с первых минут вышел 23-летний хавбек Остап Притула.

Гости активно начали встречу и после стандарта открыли счет. Плюман подал с углового и Сарапий срезал мяч в свои ворота. Волынец среагировал на удар, когда мяч полностью пересек линию ворот – 0:1. Этот эпизод проверяли на VAR, но свое первоочередное решение не изменили. Шокирующее начало противостояния для лидера.

УПЛ. Днепр-1 – Рух 0:1. Тревоги, автогол и сенсация - изображение 1

По счету львовяне играли уверенно, а вот у днепрян снова ощущались существенные проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. В середине тайма снова невнимательно сыграли во время углового защитники днепрян, но Дидык пробил мимо ворот. Стоит отметить активную игру фланговых игроков "Руха", создававших немало проблем хозяевам поля.

Подопечные Максимова в первой половине встречи разочаровали. Лидер должен доминировать, играть с позиции силы. Проблемы в атаке у "Днепра-1" были в ряде матчей этого сезона. Филиппова закрыли, а кто же будет забивать? Всего два удара за 45 минут... Это явно не то, чего ожидают болельщики днепрян. Гости смогли навязать своему сопернику комфортную для них вязкую игру. Из-за воздушной тревоги вторая половина встречи вовремя не началась, но таковы сегодняшние реалии.

Днепряне после перерыва взяли мяч под собственный контроль, но не знали, что с ним делать в заключительной трети поля. Борьбы хватало, а вот моментов почти не было. Голкиперы оставались без работы. Такой характер игры полностью устраивал гостей. Не было заметно за счет чего стремились забивать игроки "Днепра-1".

УПЛ. Днепр-1 – Рух 0:1. Тревоги, автогол и сенсация - изображение 2

Во второй половине тайма днепряне активизировались и пытались прижать соперника к своим воротам. На 62-й минуте должен был забивать Пихаленок, но он не смог переиграть Ледвия. Вот это действительно была шикарная атака лидера УПЛ. Львовяне полностью сосредоточились на игре в защите и даже не думали об атаке.

Шанс снять все вопросы о победителе имел Карабин, но он не реализовал выход один на один. Сразу после этого второй раз раздался сигнал воздушной тревоги. Трижды матч прерывался, но его все же доиграли. Несмотря на все усилия, днепряне так и не смогли отыграться. В итоге, минимальная победа "Руха". "Днепр-1" впервые за восемь игр не забивает и дарит шанс своим конкурентам.

VBET Лига. 20-й тур

8 марта, Днепр, Стадион "Днепр-Арена", 13:00.

"Днепр-1" - "Рух" 0:1

Голы: Сарапий (6, автогол)

"Днепр-1": Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Пасич, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько, Горбунов (Кивинда, 52), Филиппов

"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык (Холод, 57), Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Притула (Федор, 80), Плюман (Лях, 63), Климчук (Карабин, 57), Квасница (Рунич, 63)

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Рух (Львов) СК Днепр-1
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Комментарии
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Prideman (Lviv)
08.03.2024 в 18:46
Руху треба переглянути матч Верес-Динамо. Там наглядно показано, що команда,яка забиває першою і перестає грати може за це поплатитися. І у 90% випадках так і є. Добре, що Ледвій сьогодні був в ударі. 1-0 це не перемога ще, виграє не той, хто забив першим, а той хто грає весь матч. Рух же чомусь грає лише до забитого м'яча і зупиняється. І з цим щось потрібно робити.
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Комментарии 12
Prideman (Lviv)
08.03.2024 в 18:46
Руху треба переглянути матч Верес-Динамо. Там наглядно показано, що команда,яка забиває першою і перестає грати може за це поплатитися. І у 90% випадках так і є. Добре, що Ледвій сьогодні був в ударі. 1-0 це не перемога ще, виграє не той, хто забив першим, а той хто грає весь матч. Рух же чомусь грає лише до забитого м'яча і зупиняється. І з цим щось потрібно робити.
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0
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.03.2024 в 18:25
Огорчил ты меня Юра. Сильно огорчил!
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Smooth da Hustler (Львів)
08.03.2024 в 18:19
А де сенсація
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Prideman (Lviv)
08.03.2024 в 18:49
Ахах
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balamyt (Boston)
08.03.2024 в 17:59
Ну почему в. Днепре1 решили вернутся играть на. Днепр Арену..может в деньгах что-то и выиграли но в спорт.плане это ошибка..т.к.лишились даже тех браз.ко ориентировочно уже били заявлени..никем не усилились. Т.е.ротации нет никакой..ПЛЮС постоянние тревоги нарушают темп игри..и уже 5 очков потери только из -за этого..в то время как Шахтер и Зоря не страдают от этого ..как в Днепре есть легионеры и ротация..Не пойму я рук.Днепра1...Сами себя высекли..и еще Кравца потеряли..
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жека-киев (биг виладж)
08.03.2024 в 17:27
А чого сенсація? Он ничія з Минаєм була. В нас майже всі клуби, більш менш, однаково безтолкові. Кожен кожного може переграти.
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5
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tekutiev
08.03.2024 в 17:26
без хороших трансферов ничего днепр-1 не светит.
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жека-киев (биг виладж)
08.03.2024 в 17:57
В минулому році взяли Мірошниченко, Кравца, Третьякова, Волинця, Філіпова, за всіх гроші платили коє які, пару лям на круг.І голяк, жодного раунда в єврокубках не пройшли 3х спроб.
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жека-киев (биг виладж)
08.03.2024 в 18:07
Правда не пойму, як можна було відмовитись від Пеглоу, задля цих?!.Ну дали б йому 5 матчів дискваліфікації, потом грав би. Бо Третьяков з Мірошниченко, і через 5 і 35 матчів не заграють - просто не вміють
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Djarik87 (Київська область)
08.03.2024 в 17:17
Поки легіонерів більш-менш нормальних не з'явиться, не буде футболу в Україні. Більшість із цих бездарів просто ні за що отримують свої зарплати. Немає ні сил ні бажання дивитись цю пародію на футбол.
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Smooth da Hustler (Львів)
08.03.2024 в 18:19
Будеш чекати поки війна закінчиться, а тоді станеш типовим фанатом)))))
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Prideman (Lviv)
08.03.2024 в 18:48
Ти в курсі, що в країні війна? Добре, що хоч так грають. І ніхто тебе не примушує дивитися, якщо не подобається. В чому проблема?
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