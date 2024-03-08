УПЛ. Днепр-1 – Рух 0:1. Тревоги, автогол и сенсация

На "Днепр-Арене" лидер Премьер-Лиги принимал львовский "Рух", который перед туром занимал шестое место. В личных противостояниях у днепрян существенное преимущество. "Днепр-1" выиграл четыре из шести матчей. Однако это не означало, что хозяевам сегодня три очка гарантированы.

Юрий Максимов по сравнению с прошлым туром сделал две замены. Вместо Кравца и Рубчинского в стартовом составе вышли Евгений Пасич и Бабенко. У львовян в запасе остался бразилец Таллес. Вместо него с первых минут вышел 23-летний хавбек Остап Притула.

Гости активно начали встречу и после стандарта открыли счет. Плюман подал с углового и Сарапий срезал мяч в свои ворота. Волынец среагировал на удар, когда мяч полностью пересек линию ворот – 0:1. Этот эпизод проверяли на VAR, но свое первоочередное решение не изменили. Шокирующее начало противостояния для лидера.

По счету львовяне играли уверенно, а вот у днепрян снова ощущались существенные проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. В середине тайма снова невнимательно сыграли во время углового защитники днепрян, но Дидык пробил мимо ворот. Стоит отметить активную игру фланговых игроков "Руха", создававших немало проблем хозяевам поля.

Подопечные Максимова в первой половине встречи разочаровали. Лидер должен доминировать, играть с позиции силы. Проблемы в атаке у "Днепра-1" были в ряде матчей этого сезона. Филиппова закрыли, а кто же будет забивать? Всего два удара за 45 минут... Это явно не то, чего ожидают болельщики днепрян. Гости смогли навязать своему сопернику комфортную для них вязкую игру. Из-за воздушной тревоги вторая половина встречи вовремя не началась, но таковы сегодняшние реалии.

Днепряне после перерыва взяли мяч под собственный контроль, но не знали, что с ним делать в заключительной трети поля. Борьбы хватало, а вот моментов почти не было. Голкиперы оставались без работы. Такой характер игры полностью устраивал гостей. Не было заметно за счет чего стремились забивать игроки "Днепра-1".

Во второй половине тайма днепряне активизировались и пытались прижать соперника к своим воротам. На 62-й минуте должен был забивать Пихаленок, но он не смог переиграть Ледвия. Вот это действительно была шикарная атака лидера УПЛ. Львовяне полностью сосредоточились на игре в защите и даже не думали об атаке.

Шанс снять все вопросы о победителе имел Карабин, но он не реализовал выход один на один. Сразу после этого второй раз раздался сигнал воздушной тревоги. Трижды матч прерывался, но его все же доиграли. Несмотря на все усилия, днепряне так и не смогли отыграться. В итоге, минимальная победа "Руха". "Днепр-1" впервые за восемь игр не забивает и дарит шанс своим конкурентам.

VBET Лига. 20-й тур

8 марта, Днепр, Стадион "Днепр-Арена", 13:00.

"Днепр-1" - "Рух" 0:1

Голы: Сарапий (6, автогол)

"Днепр-1": Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Пасич, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько, Горбунов (Кивинда, 52), Филиппов

"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык (Холод, 57), Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Притула (Федор, 80), Плюман (Лях, 63), Климчук (Карабин, 57), Квасница (Рунич, 63)