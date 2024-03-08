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Дулуб: Я всегда говорю игрокам, что играть и побеждать – это разные вещи

Премьер-лига
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Наставник ЛНЗ - о матче с Металлистом 1925

Дулуб: Я всегда говорю игрокам, что играть и побеждать – это разные вещи

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в эфире UPL.TV. подвел итог матча 20-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (1:1).

— Чего не хватило для победы?

— На мой взгляд, в первом тайме – мотивации, а потом, наверное, психологической свежести.

Я всегда говорю игрокам, что играть и побеждать – это разные вещи. На мой взгляд, не хватило простоты принятия решений.

— В предматчевой студии много времени говорили о состоянии газона. Как оцените его?

— Не очень хорошо, потому что очень много песка. В первом тайме наши игроки подстраивались под газон, и во втором, наверное, подстроились. А так, если брать – тройка (улыбается – прим.).

— Как оцените эпизод с Рыбалкой?

— Какой эпизод?

— Игра рукой.

— В наши ворота? Я не видел эпизод, возле меня не было iPad. Поэтому не буду комментировать такие моменты.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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