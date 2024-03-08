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Дулуб: Я всегда говорю игрокам, что играть и побеждать – это разные вещи
Наставник ЛНЗ - о матче с Металлистом 1925
Фото: ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в эфире UPL.TV. подвел итог
— Чего не хватило для победы?
— На мой взгляд, в первом тайме – мотивации, а потом, наверное, психологической свежести.
Я всегда говорю игрокам, что играть и побеждать – это разные вещи. На мой взгляд, не хватило простоты принятия решений.
— В предматчевой студии много времени говорили о состоянии газона. Как оцените его?
— Не очень хорошо, потому что очень много песка. В первом тайме наши игроки подстраивались под газон, и во втором, наверное, подстроились. А так, если брать – тройка (улыбается – прим.).
— Как оцените эпизод с Рыбалкой?
— Какой эпизод?
— Игра рукой.
— В наши ворота? Я не видел эпизод, возле меня не было iPad. Поэтому не буду комментировать такие моменты.
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