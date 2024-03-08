УПЛ. Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1. Скрипник наконец-то не ни с чем

Виктор Скрипник начинал этот матч без возможности для маневров. Две предыдущие встречи – два поражения. И если "Динамо" харьковчане проиграли, но держали голову высоко поднятой, то пощечина от "Миная" заставляла опустить глаза. Чтобы не доводить ситуацию до критической, "Металлист 1925" сегодня должен был хотя бы брать очки.

Однако у ЛНЗ были свои планы. И они после неожиданной победы над "Полесьем" неделю назад не находились на скромной отметке: черкасцы тоже приехали за очками. С таким настроем и столкнулись соперник.

Матч в первом тайме действительно был не проходным. Да, соперники много фолили, но и пытались играть в футбол. С атак начал "Металлист 1925". Уже на стартовых минутах с острого угла бил Бычек, но Пеньков ценой собственного здоровья отразил удар. Еще острее было в эпизоде со штрафным ударом от Гармаша. Денис целил низом, вратарь и с этим справился, но был еще шанс на добивании... "Металлист 1925" мог забить при лучшем стечении обстоятельств. Или при более "лояльном" арбитраже, если можно так сказать: дважды харьковчане апеллировали насчет одиннадцатиметрового, но решения от судьи не получили.

У ЛНЗ старался Молло Бессала, но иногда он игнорировал партнеров. У форварда за первый тайм был один более-менее заметный момент. В остальном – работа без мяча. В этой работе были небезуспешными и его партнеры. По заветам Дулуба, ЛНЗ хорошо перекрывал сопернику свободные зоны.

Примерно в том же ключе проходил и второй тайм: живо, но без большого количества моментов. Соперники раз через раз кололи друг друга острыми выпадами. У "Металлиста 1925" из убойной позиции промахнулся Максим Имереков, а героем ЛНЗ мог стать Алексей Хобленко. Он бил по мячу каблуком. И это футболист, который вышел на замену. Было бы эффектно, но не сложилось.

Помните, выше шла речь о том, что "Металлист 1925" в первом тайме выпрашивал пенальти? А в итоге "выпросил" на свои ворота. Точнее, привез. Это стало катастрофой для команды Скрипника. ЛНЗ побежал вперед, заработал угловой, мяч после его подачи вынесли из штрафной площади, но точно на ногу Каплиенко. Тот пробил, Имереков в падении прервал полет мяча рукой. Рыбалка уверенно исполнил приговор.

И лишь после этого с пенальти повезло "Металлисту 1925". В банальной ситуации. Габелок в штрафной площадке поднял мяч и попал Рыбалке в руку. Юрченко, как и десятью минутами ранее его опытный визави, справился с ответственностью. 1:1.

Ну, пускай так... Идей командам сегодня на поле не хватало, но голы удалось забить. А главный итог этого действа - первые очки, добытые Виктором Скрипником в статусе тренера "Металлиста 1925". Может, после этого разбегаются?

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

УПЛ. 20-й тур. 08.03.2024

Киевская область. Стадион "Левый берег"

Арбитр в поле - Сергей Задиран

"Металлист 1925" - ЛНЗ 1:1

Голы: Юрченко (пен.) 86 - Рыбалка (пен.) 76

"Металлист 1925": Проценко - Капинус, Имереков, Червак, Фарина - Габелок - Ари, Юрченко (Обинайя 89) - Бычек (Фримпонг 81) - Борячук (Юсов 81), Гармаш

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко - Бар, Рыбалка (Тарасенко 90), Тилль (Шестаков 46) - Яшари (Олейник 73), Молло (Хобленко 58), Г. Пасич

Предупреждения: Юрченко 10 - Бар 45+1, Рыбалка 57, Насонов 57, Хобленко 70, Шестаков 90+2