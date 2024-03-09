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Кривбасс - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Кривбас
После разгромного поражения от донецкого "Шахтера" подопечные Юрия Вернидуба будут пытаться реабилитироваться в игре против "Оболони". В суботу криворожский "Кривбасс" примет на своем поле киевскую "Оболонь".
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Поединок "Кривбасс" – "Оболонь" будет сыгран в субботу в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 20-й тур
9 марта 2024 года. Кривой Рог, "Горняк"
"Кривбасс" 18:00 "Оболонь"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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