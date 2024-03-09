Кривбасс - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После разгромного поражения от донецкого "Шахтера" подопечные Юрия Вернидуба будут пытаться реабилитироваться в игре против "Оболони". В суботу криворожский "Кривбасс" примет на своем поле киевскую "Оболонь".

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Поединок "Кривбасс" – "Оболонь" будет сыгран в субботу в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

9 марта 2024 года. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>