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Кривбасс - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс – Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Кривбас

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После разгромного поражения от донецкого "Шахтера" подопечные Юрия Вернидуба будут пытаться реабилитироваться в игре против "Оболони". В суботу криворожский "Кривбасс" примет на своем поле киевскую "Оболонь".

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Поединок "Кривбасс" – "Оболонь" будет сыгран в субботу в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

9 марта 2024 года. Кривой Рог, "Горняк"

"Кривбасс" 18:00 "Оболонь"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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