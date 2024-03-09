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Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1
У черкащан единственный гол забил Рыбалка
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Два гола – два пенальти. В матче двух опытных команд с тренерами, которые видели все, доминировала рациональность, а не яркость или непредсказуемость. Виктор Скрипник набирает свои первые очки во главе харьковской команды, ЛНЗ с Дулубом впервые играет вничью после возвращения чемпионата.
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