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Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1

Премьер-лига

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Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Два гола – два пенальти. В матче двух опытных команд с тренерами, которые видели все, доминировала рациональность, а не яркость или непредсказуемость. Виктор Скрипник набирает свои первые очки во главе харьковской команды, ЛНЗ с Дулубом впервые играет вничью после возвращения чемпионата.

Фотогалерея

Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 1Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 2Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 3Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 4Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 5Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 6Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 7Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 8Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 9Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 10Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 11Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 12Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 13Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 14Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 15Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 16Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 17Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 18Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 19Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 20Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 21Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 22Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 23Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 24Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 25Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 26Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 27Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 28Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 29Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 30Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 31Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 32Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 33Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 34Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 35Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 36Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 37Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 38Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 39Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 40Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 41Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 42Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 43Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 44Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 45Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 46Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 47Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 48Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 49Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 50Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 51Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 52Юрченко спасает Скрипника от третьего поражения подряд. Фоторепортаж с матча Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1 - фото 53
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