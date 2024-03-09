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Капитан Миная: Наша задача - остаться в УПЛ

Премьер-лига
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Прокомментировал результат матча 20-го тура УПЛ

Капитан Миная: Наша задача - остаться в УПЛ

Офіційний сайт Миная/Автор невідомий

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Защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился мыслями по поводу игры против "Зари" и о том, какие цели ставит команда.

"Действительно индивидуальный класс Герреро и Антюха сделали разницу в матче. Они продемонстрировали свой уровень и луганчане воспользовалась своими моментами. Возможно, в предыдущих матчах "Зари" где-то не удавалось сыграть в свой футбол, но в игре с нами у соперника многое получалось.

Возможно, где-то сказалось быстрое поле. Мы последние тренировки и матчи проводили на полях без полива. Даже на разминке почувствовали это и перед игрой Желько Любенович отметил, что на первых минутах у нас может что-то не получаться, чтобы мы на это не обращали внимания и привыкли к газону. Наверное, в этот период соперник где-то подловил нас и забил быстрый мяч.

Если перед отпуском кто-то сказал бы нам, что удастся в первых трех играх взять четыре очка - мы бы, наверное, восприняли это как хороший результат. В противостоянии с "Днепром-1" могли победить как мы, так и соперник. А вот во встрече с "Металлистом 1925", как по мне, мы одержали закономерную победу. С "Зарей" уже не удалось взять очки. Ребята все настроены и стремятся достичь главной цели. Думаю, некоторые эксперты уже и изменили отношение к нам. Наша задача остаться в УПЛ. Мы хотим этого достичь. Стараемся набирать очки.

Молодым футболистам легче работать с такими тренерами как Желько Любенович. Он дал раскованность им. Я очень доволен работой с Владимиром Шараном, но в некоторых моментах он мог иначе отреагировать на действия команды. И вот это могло бы повлиять на молодежь. Желько, повторюсь, дает больше раскованности и этим помогает новичкам адаптироваться", — приводят слова капитана пресс-служба "Миная".

Напомним, за этот сезон Дмитрий Немчанинов отыграл в 18 матчах, в которых отметился 1 результативной передачей.

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Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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