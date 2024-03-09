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УПЛ. Черноморец - Ворскла 0:1. Один курьезный гол, который решил все

Премьер-лига
Обновлено

Полтава дожала одесситов в конце матча

УПЛ. Черноморец - Ворскла 0:1. Один курьезный гол, который решил все

Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" выиграла шестой подряд матч в чемпионате Украины у "Черноморца". На этот раз одесситам не хватило всего несколько минут, чтобы прервать свою неутешительную серию. Конечно, ни о каких сериях Роман Григорчук не думал – его интересовали только три очка в этом конкретном матче. Но "Черноморец" не может выиграть уже в третьем туре подряд после возобновления чемпионата.

Вряд ли можно сказать, что "Ворскла" во всем превосходила "Черноморец". Но старт матча был именно за полтавчанами. И команда Сергея Долганского имела свои моменты. Это мог быть просто промах героя прошлого тура Мякушко с очень хорошей позиции, или спорный эпизод с падением Ковталюка. Нападающий "Ворсклы" споткнулся о ногу Гучека (контакт действительно был), но в его падении и крике боли чувствовалась неестественная чрезмерность. 32-летний рефери Дмитрий Евтухов решил дать Ковталюку желтую карточку за симуляцию. "Ворскла" таким решением молодого арбитра была недовольна.

Были попытки что-то создать у ворот "Ворсклы" и от "Черноморца". В частности был полумомент момент у Авагимяна, пробивал также Бадибанга. В целом первый тайм был малоинтересным.

Второй тайм был немного веселее. За попытку нарисовать пенальти получил желтую карточку и Авагимян, но в этом эпизоде вопросов к Евтухову точно не должно быть.

Команды начали уставать и все больше ошибаться. Так начали появляться моменты. Ошибся на выходе Исенко – но Бойчук не попал в пустые ворота с острого угла. Присяжнюк пробил выше головой. Мимо ворот пробил и Брагару, а Мякушко – прямо в руки Варакуте.

В конце игре "Ворскла" выглядела более собранной и смелой. И в конце концов Полтава забила свой мяч. Бацула во второй фазе после углового хотел выполнить подачу, но мяч по хитрой траектории залетел в ворота – 1:0.

"Нам нужно забивать больше голов и острее играть в атаке", –сказал Роман Григорчук. Простые, казалось бы наставления, которые, тем не менее, требуют большого объема работы. "Ворскла", в свою очередь, побеждает во втором туре подряд, и отрывается от своих конкурентов.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" – "Ворскла" 0:1

Гол: Бацула 89

"Черноморец": Варакута – Брагару, Салюк, Гучек, Штогрин – Васильев, Кузык (Альваренга 84) – Бадибанга, Авагимян, Бойчук (Гомес 84) – Иеде (Присяжнюк 46)

"Ворскла": Исенко – Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута – Челядин (Павлюк 67), Сиссоко – Мякушко, Степанюк, Крупский (Галас 89) - Ковталюк (Толи 81)

Предупреждения: Иеде 45, Штогрин 48, Авагимян 50 – Ковталюк 14

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Комментарии
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Вarcelinius
09.03.2024 в 16:05
Шо вы тут нюни распустили, гри тут ни при чём, гри тут ни при чём... Этот же Черноморец ещё недавно Динамо и Шахтёр обыгрывал, а тут такая лажа в начале второго круга. Гри плохо подготовил команду, плохо настроил игроков, вот и весь сказ. Долой гри! Даешь Белогубку тренером!
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Комментарии 15
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Вarcelinius
09.03.2024 в 16:05
Шо вы тут нюни распустили, гри тут ни при чём, гри тут ни при чём... Этот же Черноморец ещё недавно Динамо и Шахтёр обыгрывал, а тут такая лажа в начале второго круга. Гри плохо подготовил команду, плохо настроил игроков, вот и весь сказ. Долой гри! Даешь Белогубку тренером!
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0
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
09.03.2024 в 15:54
Причому тут Григорчук. ЧО кожні півроку змушений набирати або в оренду, які потім залишають клуб, або мало цікавих комусь вільних агентів, які не підходять навіть середнякам УПЛ. І з цього пробує щось зліпити. Там власники під криміналом і їм зараз точно не до футболу.
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Вarcelinius
09.03.2024 в 15:32
Кстати, а почему это гол курьёзный? Гол был зрячий, техничный, на исполнение. Не согласен.
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Скачков Леонід (Рівне)
09.03.2024 в 15:25
Євтухов!Запам"ятайте це прізвище.Він буде судити на самому високому європейському і світовому рівні.Щодо гри,то вона була рівна.Штогрін,сходи в церкву.Тобі пороблено.З таких позицій легше забити,як не забити.Гол Ворскли абсолютно випадковий,а тому халявний.В мене все.
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xo66it (Оболонський Рейх)
09.03.2024 в 15:14
Так шо, з першого матчу весни було видно, що Одеса мертва (не кажучи, що на зборах також результати були невтішні), просто Оболоні не вистачило класу дотиснути, іншим вистачило
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2024 в 15:11
надо приглашать ГУРУ а ГРИ отстой что с головой не в порядке --хватит издеваться над Одессой если уже дома проигрывает и кому --у ШД будете выигрывать--нет доверия ГРИ
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Kaiso Vegas
09.03.2024 в 15:18
При чому тут Грі? Якщо тільки-но гравці зіграються - одразу тікають у інший клуб, тренера те й роблять, що кожні півроку ліплять команду з абсолютно нових гравців. Потрібна стабільність у складі та глибина лавки.
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Kaiso Vegas
09.03.2024 в 15:19
Я Вам скажу тут ні Гвардіола ні Кварцяний не допоможе, поки ЧО не матиме зацікавленного у клубі (та й футболі в цілому) власника
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Вarcelinius
09.03.2024 в 15:09
Шторкин лошара блъ.
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Вarcelinius
09.03.2024 в 15:08
Столько бабла в ЧО вбухали, столько новых игроков накупили и всё бестолку, ну. ГРИ греби давай наверное из ЧО, твой воротничок-стойка уже всем порядком надоел.
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Kaiso Vegas
09.03.2024 в 15:13
Та кого там накупили? - найгірша з усих селекційна робота у зимове вікно. Взагалі, в УПЛ складно знайти ще один такий клуб, на який його власникам так пофігу
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Вarcelinius
09.03.2024 в 15:23
Ннда? Вот бы никогда не подумал. Такой славный клуб с таким громким именем и пофиг? Боже мой, боже мой... и это еврейская Адеса, где деньги рекой текут...
 
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Скачков Леонід (Рівне)
09.03.2024 в 15:30
Нахіба ти реагуєш!З ЧО буде все норм.Результат цієї гри абсолютно випадковий.
 
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tekutiev
09.03.2024 в 15:04
похоже григорчуку пора уходить из черноморца
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Вarcelinius
09.03.2024 в 14:58
Белогубка, давай, исполняй.
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