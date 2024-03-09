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УПЛ. Черноморец - Ворскла 0:1. Один курьезный гол, который решил все
Полтава дожала одесситов в конце матча
Фото: ФК Чорноморець/Автор - невідомий
"Ворскла" выиграла шестой подряд матч в чемпионате Украины у "Черноморца". На этот раз одесситам не хватило всего несколько минут, чтобы прервать свою неутешительную серию. Конечно, ни о каких сериях Роман Григорчук не думал – его интересовали только три очка в этом конкретном матче. Но "Черноморец" не может выиграть уже в третьем туре подряд после возобновления чемпионата.
Вряд ли можно сказать, что "Ворскла" во всем превосходила "Черноморец". Но старт матча был именно за полтавчанами. И команда Сергея Долганского имела свои моменты. Это мог быть просто промах героя прошлого тура Мякушко с очень хорошей позиции, или спорный эпизод с падением Ковталюка. Нападающий "Ворсклы" споткнулся о ногу Гучека (контакт действительно был), но в его падении и крике боли чувствовалась неестественная чрезмерность. 32-летний рефери Дмитрий Евтухов решил дать Ковталюку желтую карточку за симуляцию. "Ворскла" таким решением молодого арбитра была недовольна.
Были попытки что-то создать у ворот "Ворсклы" и от "Черноморца". В частности был полумомент момент у Авагимяна, пробивал также Бадибанга. В целом первый тайм был малоинтересным.
Второй тайм был немного веселее. За попытку нарисовать пенальти получил желтую карточку и Авагимян, но в этом эпизоде вопросов к Евтухову точно не должно быть.
Команды начали уставать и все больше ошибаться. Так начали появляться моменты. Ошибся на выходе Исенко – но Бойчук не попал в пустые ворота с острого угла. Присяжнюк пробил выше головой. Мимо ворот пробил и Брагару, а Мякушко – прямо в руки Варакуте.
В конце игре "Ворскла" выглядела более собранной и смелой. И в конце концов Полтава забила свой мяч. Бацула во второй фазе после углового хотел выполнить подачу, но мяч по хитрой траектории залетел в ворота – 1:0.
"Нам нужно забивать больше голов и острее играть в атаке", –сказал Роман Григорчук. Простые, казалось бы наставления, которые, тем не менее, требуют большого объема работы. "Ворскла", в свою очередь, побеждает во втором туре подряд, и отрывается от своих конкурентов.
Украинская Премьер-лига, 20-й тур. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" – "Ворскла" 0:1
Гол: Бацула 89
"Черноморец": Варакута – Брагару, Салюк, Гучек, Штогрин – Васильев, Кузык (Альваренга 84) – Бадибанга, Авагимян, Бойчук (Гомес 84) – Иеде (Присяжнюк 46)
"Ворскла": Исенко – Корниенко, Бацула, Хрипчук, Пердута – Челядин (Павлюк 67), Сиссоко – Мякушко, Степанюк, Крупский (Галас 89) - Ковталюк (Толи 81)
Предупреждения: Иеде 45, Штогрин 48, Авагимян 50 – Ковталюк 14
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