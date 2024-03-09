Вопреки всему. Полесье - Александрия 1:2

И "Полесье" и "Александрия" начали весеннюю часть сезона не лучшим образом – по одному очку в двух матчах – не лучшее начало как для тех, так и для других. Причины разные, однако суть от этого не меняется. Поэтому очный поединок – отличная возможность подправить как турнирное, а скорее эмоциональное положение.

У "Полесья" до конца сезона вылетел Макуана, и это серьезная проблема для Калитвинцева. Зимние новички есть, но ведь нужно время, чтобы интегрировать их в коллектив.

Бойко, несмотря на ошибку в прошлом матче, занял место в воротах. На фланге обороны вышел Тейлор. В атаке на фланге появился Назаренко, и Будковский, который отсидел дисквалицикацию, вернулся на острие.

У Ротаня все стабильно и ожидаемо – в третьем матче подряд тренер выпускает все тот же самый стартовый состав из 11 игроков.

Гости сразу же нокаутировал и хозяев быстрым голом – Калитвинцев уже на 10-й минуте навесил с правого фланга, и Михайленко, вклинившись между двумя центрбеками, головой вколотил в сетку. Все идеальное – просто, и Ротань-стайл сыграл в самом начале матче.

"Полесье" после пропущенного гола долго собиралась с мыслями, но атаки хозяев без Макуана были откровенно пресными. Более того, гости в концовке тайма дважды выбегали в опасные контры, но дважды Бойко отрабатывал и спасал за матч прошлого тура. Такие наскоки должны были порадовать Андрея Шевченко, который посетил поединок, однако до перерыва команды больше не забивали.

После перерыва хозяева активизировались. Крушинский и Мустафаев, которых Калитвинцев выпустил в перерыве, добавили остроты. Моменты "Полесье" начало создавать, но вот все с той же реализацией были проблемы. Будковский с выгодной позиции стрельнул выше ворот, Михайличенко вывалился с угла штрафной и пробил, когда можно было отдать…

Давление было, и вылилось оно совсем не в очевидный, даже спорный пенальти. Лукас Тейлор ворвался в штрафную и после борьбы плечо в плечо с Калюжным завалился на газон. Иванов послушал ВАР, посмотрел телевизор и свистнул фол. В целом, таких фолов за матч можно ставить пару десятков, но тем не менее… Очень много на этом стадионе спорных решений заканчиваются пенальти в пользу хозяев, который сегодня четко реализовал Козак.

Дальше – интереснее. Казалось, "Полесье", которое ведет игру, должно додавливать гостей, но "Александрия" свой шанс все равно нашла – банальная, казалось, ситуация, и после паса Беляева Шулянский замкнул дальнюю штангу, где почему-то оказался совсем один.

А затем еще и Лукас Тейлор сыграл в минус, получив вторую желтую за отмашку.

В большинстве гости довели игру до победы, своей первой весенней победы.

"Полесье", несмотря на очень спорный пенальти, снова проиграло. Еврокубковые перспективы команды, как и перспективы Юрия Калитвинцева в команде с каждым весенним матчем поднимают все больше вопросов.

20-й тур УПЛ, сезон 2023/24

09 марта, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Судья: Юрий Иванов (Донецкая обл.)

"Полесье" (Житомир) - ФК "Александрия" 1:2

Голы: Козак (62, пен.) - Михайличенко (10), Шулянский (78)

Предупреждения: Калюжный, Лукас Тейлор - Михайленко, Беляев

Удаление: Лукас Тейлор, 83, вторая желтая

"Полесье": Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор (Крушинский, 46), Михайличенко, Танковский (Кравченко, 85), Таллес, Козак, Назаренко (Фортюне, 58), Грицук (Мустафаев, 46), Будковский

"Александрия": Шевченко, Ковалец, Кулаков (Погорилый, 71), Калитвинцев (Беляев, 71), Логинов, Шулянский (Костышин, 80), Калюжный, Мартынюк, Кампос, Копина (Сокро, 85), Михайленко (Шостак, 80)