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Кныш: Очень важно использовать моменты. Мы не использовали и получили контратаку
Помощник Юрия Калитвинцева объяснил поражение
nkveres.com
Помощник главного тренера "Полесья" Юрия Калитвинцева Владимир Кныш рассказал о том, что стало причиной поражения в матче против "Александрии", 1:2.
"Александрия" достаточно хорошо и плотно поставила редуты, но моменты были. Из тех же угловых нужно было что-то выжимать. Будковский имел момент с 6 метров. Для таких игр по весне - это очень важно, использовать моменты. Мы не использовали и получили контратаку. Но скажу так: в первом тайме нужно играть интенсивнее. То, что пропустили на первых минутах - не хватило концентрации. Это не такой тяжелый мяч - центральный защитник получает мяч за голову, а это уже ошибка. Крайний защитник его не подстраховал - это тоже ошибка.
В перерыве мы сделали коррективы, которые касаются тактических действий. Ну, и мотивационные слова футболисты тоже услышали. Мы изучали соперника, они играют так уже не первую игру: прессингуют, потом дисциплинированно отходят на свою половину. Делают все для того, чтобы качественно мешать сопернику не начинать атаки. Все это было учтено и мы должны были играть быстрее", — приводят слова помощника тренера пресс-служба "Полесья".
Напомним, после поражения "Полесье" занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ, с 33 очками, в то время как "Александрия" разместилась на 11 месте, набрав 18 очков.
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