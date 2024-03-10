Кныш: Очень важно использовать моменты. Мы не использовали и получили контратаку

Помощник главного тренера "Полесья" Юрия Калитвинцева Владимир Кныш рассказал о том, что стало причиной поражения в матче против "Александрии", 1:2.

"Александрия" достаточно хорошо и плотно поставила редуты, но моменты были. Из тех же угловых нужно было что-то выжимать. Будковский имел момент с 6 метров. Для таких игр по весне - это очень важно, использовать моменты. Мы не использовали и получили контратаку. Но скажу так: в первом тайме нужно играть интенсивнее. То, что пропустили на первых минутах - не хватило концентрации. Это не такой тяжелый мяч - центральный защитник получает мяч за голову, а это уже ошибка. Крайний защитник его не подстраховал - это тоже ошибка.

В перерыве мы сделали коррективы, которые касаются тактических действий. Ну, и мотивационные слова футболисты тоже услышали. Мы изучали соперника, они играют так уже не первую игру: прессингуют, потом дисциплинированно отходят на свою половину. Делают все для того, чтобы качественно мешать сопернику не начинать атаки. Все это было учтено и мы должны были играть быстрее", — приводят слова помощника тренера пресс-служба "Полесья".