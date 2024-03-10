"Одна из лучших команд в УПЛ": Иващенко - о Кривбассе

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко для пресс-службы "Кривбасса" поделился комментариями относительно выездного поражения.

Отличная игра. Думаю, болельщикам она понравилась. Но для нас сложилась обидно, потому что надо набирать зачетные баллы. Уже третий матч по игре, настройке, амбициям - выглядим неплохо, но чего-то не хватает. Возможно, где-то удачи и фарта в реализации, квалификации. Будем работать дальше над этим.

Как оцените нашу команду, "Кривбасс"?

Квалифицированная хорошая команда. Что можно сказать: сейчас делит первое место с "Шахтером". То есть одна из лучших команд в УПЛ. Нам приятно где-то играть на равных, конкурировать с такими соперниками, есть к чему стремиться. Мы знали, насколько у нас сейчас сложный график. В любом случае нам надо набирать очки. Знали, кто нам сегодня противостоит. Динамичный быстрый соперник, поэтому в принципе я поблагодарил своих ребят за самоотдачу. Они молодцы.

"Оболонь" достойно противостояла "Кривбассу". А как вы готовились к этому матчу?

Соперник - хорошая команда с хорошим взаимодействием. То есть надо было играть с каждым игроком один в один. Старались давать "Кривбассу" меньше пространства.

Что стало причиной пропущенного гола?

Индивидуальное мастерство ваших футболистов, нестандартная игра в атаке. То, чего нам не хватало. У "Кривбасса" есть игроки, которые могут разобраться один в один.