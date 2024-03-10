Дебютный дубль Кевина, класс Бандейры и таран Мрвальевича. Символическая сборная 20-го тура УПЛ

Очередной тур родной УПЛ подарил болельщикам многообразие матчей по своим сценариям. Было место и героическим спасениям в компенсированное время, как в поединке "Вереса" против "Динамо" и сенсациям в виде домашних поражений "Полесья" и "Днепра-1". Однако, были и откровенно рядовые поединки.

Также мы получили нового лидера турнирной таблицы в лице действующего чемпиона - донецкого "Шахтера".

Поэтому, исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 20-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Андрей Клищук ("Кривбасс")

Голкипер криворожской команды не показал ничего сверхъестественного в победной встрече против "Оболони". Однако, Андрей действовал надежно в игре против "пивоваров" и нивелировал хоть и не многочисленную, но достаточно острую угрозу со стороны подопечных Валерия Иващенко. В общем, Клищук неплохо сыграл на линии и сделал несколько хороших сейвов. А что еще надо для стража ворот?

Правый защитник: Рафаэль Бандейра ("Кривбасс")

При вязкой игре с киевлянами португальский легионер стал тем самым фактором X для криворожской команды. По сути единственное в матче взятие ворот - это заслуга индивидуального мастерства Рафаэля. Бандейра взял инициативу на себя, сместился с правого фланга, обыграв на дриблинге двух соперников и нашел в штрафной площадке Кузыка. Также фулбек неплохо себя показал при обороне собственных ворот.

Центральный защитник: Тарас Михавко ("Динамо")

На первый взгляд достаточно неочевидная кандидатура. Однако, поражает та уверенность, с которой совсем юный центрбек "бело-синих" ворвался во взрослый футбол. Игра против ровенского "Вереса" не стала исключением. Хотя и динамовцы упустили победу на последних секундах, однако вины 18-летнего Тараса в этом точно нет. Михавко действовал уверенно при обороне своих ворот и подчищал за партнерами.

Центральный защитник: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

Возвращение капитана в стартовый состав вернуло команде Юрия Вернидуба монолитность и спокойствие в центре обороны. Высокий Даниил хоть и ошибся в одном из эпизодов, но в целом добавил "Кривбассу" надежности в защите. Особенно, если сравнивать с поединком против донецкого "Шахтера". Да, безусловно, статус и уровень "горняков" значительно выше чем у "пивоваров", но все же.

Левый защитник: Александр Каплиенко (ЛНЗ)

28-летний фулбек своим подключением к атаке в матче против "Металлиста 1925" помог открыть счет в той встрече. В частности, Александр попал в руку игрока харьковского коллектива и заработал пенальти, который успешно реализовал Сергей Рыбалка. При обороне своих ворот в поединке против команды Виктора Скрипника Каплиенко тоже показал себя достаточно надежно.

Центральный полузащитник: Кирилл Ковалец ("Александрия")

Опытный хавбек в победной игре против житомирского "Полесья" выступил той самой связкой, которая объединяла центр поля команды Руслана Ротаня. Через Кирилла по сути шла вся игра "Александрии". Кроме того, Ковалец поучаствовал сразу в обоих взятиях ворот. 30-летний полузащитник направлял атаки своего коллектива и задавал темп.

Центральный полузащитник: Яков Башич ("Заря")

В этом туре луганская команда уверенно одолела закарпатский "Минай", а хорват в этой встрече сыграл роль классического опорника. 27-летний легионер был активным в отборе и буквально выгрызал мячи у соперников. Не в последнюю очередь благодаря оборонительным действиям Якова, подопечные Юрия Коваля сумели сохранить свои ворота "сухими".

Правый полузащитник: Денис Кузык ("Кривбасс")

Денис отыграл практически весь поединок против "Оболони" и стал автором победного гола. В начале второй половины встречи Кузык откликнулся на передачу вышеупомянутого Бандейры и в непростой ситуации с разворота поразил ворота Федоривского.

Левый полузащитник: Кевин ("Шахтер")

Дорогостоящий бразилец перевернул закрытую игру с ковалевским "Колосом". Кевин вышел на замену и отметился красивым дублем. Эти голы не только принесли три очка "горнякам", но и стали дебютными для 21-летнего вингера в рамках украинского первенства. Очень интересно будет дальше наблюдать за бразильцем, однако большой талант Кевина уже очевиден для невооруженного глаза. Скорее всего, ему не суждено стать легендой "Шахтера" и задержаться в стане действующего чемпиона, в хорошем смысле.

Форвард: Лассина Траоре ("Шахтер")

Следующим в нашей символической сборной идет партнер бразильца по атаке. Буркинийский нападающий тоже появился на поле, выйдя со скамейки запасных. Лассина ассистировал Кевину на первый мяч "горняков", а позже и сам расписался в воротах ковалевской команды. Вкус победы для Траоре испортил его автогол - легионер уже в компенсированное время неудачно выбил мяч из вратарской зоны. К счастью, для самого форварда и "Шахтера", этот мяч уже ничего не решал.

Форвард: Марко Мрвальевич ("Верес")

Черногорец мощно ворвался в украинский футбол, отметившись двумя голами в первых трех турах весенней части УПЛ. В матче против киевского "Динамо" именно реализованный в компенсированное время пенальти Марко вырвал ничью для ровенской команды. Право на этот 11-метровый заработал как раз сам Мрвальевич. Да и вообще, 22-летний нападающий был активным на протяжении всей игры и угрожал воротам Бущана.

Главный тренер: Марино Пушич ("Шахтер")

Боснийский наставник провел идеальные замены после перерыва в матче с "Колосом". Вышедший на поле дуэт Траоре - Кевин и принес "горнякам" три очка в той встрече. Можно сбросить на то, что Пушич просто угадал, но это явно не было похоже на хаотичные перестановки в надежде спасти игру. Здесь явно просматривается тренерская рука.

Запасные: Кирилл Фесюн ("Колос"), Вадим Червак ("Металлист 1925"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Константин Бычек ("Металлист 1925"), Назар Волошин ("Динамо"), Эдуардо Герреро ("Заря"), Юрий Климчук ("Рух").