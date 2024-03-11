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Верес проведет контрольный матч со зрителями: вход на стадион - за донат для военных
Ровенчане сыграют с ФК "ЮКСА"
Фото: НК Верес
12 марта "Верес" проведет контрольный матч против представителя Второй лиги - ФК "ЮКСА" из Тарасовки (Киевская область).
Игра пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно. Начало - в 13:00 по киевскому времени.
Пресс-служба "красно-черных" сообщила, что товарищеская встреча пройдет в присутствии болельщиков. Вход на стадион - за благотворительный (произвольный) донат для 457 ОПБ, где служат в основном ровенчане и жители области. Донаты будут приниматься при входе на стадион.
Также будет доступна прямая трансляция на клубном YouTube-канале "Вереса".
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