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Верес проведет контрольный матч со зрителями: вход на стадион - за донат для военных

Премьер-лига

Ровенчане сыграют с ФК "ЮКСА"

Верес проведет контрольный матч со зрителями: вход на стадион - за донат для военных

Фото: НК Верес

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12 марта "Верес" проведет контрольный матч против представителя Второй лиги - ФК "ЮКСА" из Тарасовки (Киевская область).

Игра пройдет на стадионе "Авангард" в Ровно. Начало - в 13:00 по киевскому времени.

Пресс-служба "красно-черных" сообщила, что товарищеская встреча пройдет в присутствии болельщиков. Вход на стадион - за благотворительный (произвольный) донат для 457 ОПБ, где служат в основном ровенчане и жители области. Донаты будут приниматься при входе на стадион.

Также будет доступна прямая трансляция на клубном YouTube-канале "Вереса".

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Верес (Ровно) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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