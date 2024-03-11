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Илсиньо: У Мхитаряна была впечатляющая физика, однажды он проснулся и не мог ходить

Премьер-лига

Генрих мог бегать целый матч

Илсиньо: У Мхитаряна была впечатляющая физика, однажды он проснулся и не мог ходить

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Бразильский экс-хавбека "Шахтера" Илсиньо поделился воспоминаниями об экс-партнере по донецкой команде Генрихе Мхитаряне, отметив его "физику".

"Мхитарян был одним из основных в "Шахтере" не только из-за своей техники, но у него была еще и впечатляющая "физика".

После 40 минут второго тайма он включал турбо-режим и пробегал еще больше. У него был рекорд по голам в чемпионате после 85-й минуты. Это было невероятно. Он никогда не переставал бежать, просто безумие.

Ребята рассказывали историю, что был день, когда он проснулся и вдруг не смог ходить. Просто проснулся и не смог передвигаться. Он отлежался какое-то время, вроде как восстанавливался. Потом, позже, там же, в "Шахтере", ему сделали операцию, и он вернулся, пробегая в 10 раз больше, чем бегал раньше", – рассказал Илсиньо.

Напомним, что Мхитарян играл за "горняков" с лета 2010 по лето 2013 года, после чего перешел в "Боруссию" Дортмунд. Всего в составе "горняков" хавбек провел 106 матчей, в которых забил 44 гола и отдал 23 ассиста.

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Источник:
UOL Esporte
Опубликовал: Михаил Черныш
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