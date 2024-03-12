Динамо – Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Уже сегодня в Киеве сыграют центральный матч 21 тура УПЛ. Киевляне постараются реабилитироваться за потерянные очки в Ровно, но и "Заря" стремится также продолжить свою беспроигрышную серию. В прошлом чемпионате луганский коллектив обыграл киевлян со счетом 3:2 и 1:0. Матч первого круга турнира команды еще не сыграли.

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Матч 21-го тура УПЛ стартует двенадцатого марта в 15:30. Смотреть можно на 2+2 и YouTube.

"Динамо" (Киев) - "Заря" (Луганск)

VBET Лига. 21-й тур

12 марта, Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского, 15.30.

Видеотрансляция: 2+2