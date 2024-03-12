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В Днепре-1 рассказали, планируют ли из-за частых тревог переносить домашние матчи

Премьер-лига

Комментарий Вячеслава Фридмана

В Днепре-1 рассказали, планируют ли из-за частых тревог переносить домашние матчи

Фото: Днепр-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман для УПЛ-ТВ прокомментировал возможность переноса домашних матчей команды на другие стадионы. Напомним, что такой вопрос встал из-за частых тревог в Днепре, из-за которых домашние матчи команды растягиваются на 4 - 5 часов.

"Для команд низшего класса, которыми я, без обид, считаю "Минай" и "Рух", тревоги во время матчей пошли на пользу, а нам нет. Однако дальше у нас - "Заря", которая набрала ход, "Динамо", "Кривбасс" и "Шахтер". Это команды, которые на уровне с "Днепром-1", или превосходят нас, учитывая наши трудности с составом. Будут равные условия. Главное не пропускать быстрый гол и не ставить себя в зависимость отыграться.

По вопросу переноса матчей в другие города, я разговаривал и с Максимовым, и с Русолом. Мы не видим такой необходимости. Сегодня в Ковалевке уже было две тревоги. Кто знает, возможно, и во время матча будет. Сложно предсказать.

Если мы, например, сыграем с "Динамо" в Киеве, и "Динамо", например, нам пообещает оплатить отель, то как тогда будет "Кривбасс" на нас смотреть. Я очень уважаю Караманица. Он обидится. Как будет Срна на нас смотреть, если мы потом не приедем во Львов, хоть нам и пообещают автобус отремонтировать.

Надо, чтобы все команды были в равных условиях. Мы мечтаем, что тревог не будет, что в третий раз такого не произойдет. Не хочется, чтобы они были, потому что это мешает "Днепру-1". Однако это будет мешать и соперникам. Главное, хорошо начать матч", - сказал Фридман.

Напомним, что в 2024-м году "Днепр-1" провел на своем стадионе два матча, где взял только одно очко - ничья с "Минаем" и поражение от "Руха".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
12.03.2024 в 13:59
Называть какие бы не было команды командами низшего класса это нонсенс.Днепр-1 еще не та команда представитель которой может себе это позволить.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
12.03.2024 в 13:59
Называть какие бы не было команды командами низшего класса это нонсенс.Днепр-1 еще не та команда представитель которой может себе это позволить.
Ответить
1
0

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