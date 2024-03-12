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"Есть разные причины". Тренер Зари уклонился от вопроса о составе на матч с Динамо
Комментарий Младена Бартуловича
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
После матча 21-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Зарей" (2:0) с прессой пообщался помощник главного тренера луганчан Младен Бартулович.
Сначала он поздравил соперника с победой. Затем ответил на вопрос о Сапутине – был ли тот лучшим игроком "Зари" в матче? Младен ответил, что такие футболисты как Сапутин – будущее Украины.
Затем Младену задали вопрос о составе "Зари", в котором не было ряда основных игроков.
- Почему такие большие изменения в составе "Зари" были по сравнению с прошлой игрой?
- Есть разные причины. Очень много арендованных у нас игроков у "Динамо", которые не имели права играть... Такой состав у нас был.
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Отметим, что за "Зарю" сегодня не сыграли Арсений Батагов, Богдан Бутко, Вячеслав Чурко, Денис Антюх, Игорь Кирюханцев, Алексей Хахлев и Кирилл Дрышлюк. Все они были в заявке на предыдущий матч. Из них никто не арендован у "Динамо".
Арендованные у "Динамо" – Игорь Горбач, Викентий Волошин, Александр Яцык и Антон Боль.
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