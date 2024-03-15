Защитник Металлиста 1925: Рух неплохо выглядит, но мы будем все делать для победы

Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый рассказал об ожиданиях от грядущего матча 21-го тура УПЛ против "Руха".

- В прошлом туре удалось прервать проигрышную серию, но все равно команда давно не побеждает. Какое настроение сейчас у футболистов, о чем разговариваете между собой?

- Да, мы очень давно не побеждали, это очень плохо, но последняя игра говорит нам о том, что мы можем прервать эту неудачную серию и будем стараться сделать это как можно быстрее.

- О чем говорите между собой с ребятами, как настраиваетесь на "Рух"?

- Мы помним игру в первом круге, там было неоправданное удаление, как по мне. При итоговом ничейном счете, при равных составах, могли бы и победу вырвать. Хотим доказать, что мы можем их победить и будем все для этого делать.

- Костяк "Руха" - это молодые воспитанники. Насколько сложно играть против такого соперника, в чем их сила?

- Они очень хорошие футболисты. В составе, действительно, много молодых исполнителей, заметно, что они вместе из академии. Сложно против них играть, потому что у них есть этот молодой задор, они очень быстрые, достаточно энергии. Еще тренер добавляет им тактических знаний, поэтому, в общем, они неплохо выглядят, но будем все делать, чтобы их победить.

- По твоему мнению, в чем сила "Руха"?

- Сплоченность, в плане командной игры и скорость. У них есть индивидуально сильные игроки, которые могут сделать разницу на пространстве, на скорости. Мы это знаем и будем с этим бороться.

- А как насчет слабых сторон "Руха", удалось их найти?

- Да, конечно, но не будем об этом говорить. Пусть это будет тайной перед игрой с ними.

- Но вы их знаете?

- Да, конечно.

- Три последних матча "Металлиста 1925" и "Руха" завершились с ничейным результатом. Чего не хватает, чтобы таки их победить?

- Как я помню, 2 из 3 матчей были в не равных составах, мы доигрывали в меньшинстве. Поэтому надо играть без удалений - это первое, и использовать свои моменты, потому что, помню, их также было немало. И, конечно, всей команде на ноль сыграть в защите - было бы здорово, - резюмировал Безуглый.