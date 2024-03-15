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Вакулко: Против Колоса будет очень важная для нас игра
Матч состоится 16 марта
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился ожиданиями от грядущего домашнего матча 21 тура УПЛ против "Колоса".
- Юрий, впереди второй подряд домашний матч. Какие ожидания от него?
- Считаю, это будет очень важная для нас игра. В таких матчах может решаться окончательное место в таблице. В конце сезона сыграем с прямыми конкурентами за самые высокие места, поэтому к тому времени надо дойти без очковых потерь.
- В первом круге "Кривбасс" переиграл "Колос" - 3:0. В субботу будет совсем другая игра?
- Уверен в этом. К тому же, сейчас другая погода, чем тогда. А это тоже имеет свое важное значение, которое может повлиять на игру. В первом круге игра была равной, шла до первого гола. Но потом мы забили, и потом еще. Хорошо, что удалось выиграть с крупным счетом.
- Ожидаете, что "Колос" также будет играть от обороны, как и "Оболонь"?
- Думаю, так и будет: они сыграют от обороны. Возможно, в пять защитников. Игра будет до первого гола, а потом будет более открытой.
- После прошлого матча на пресс-конференции Юрий Вернидуб сказал теплые слова в твой адрес, сказал, что очень рассчитывает на тебя. Как это прокомментируешь?
- Очень приятно услышать такие отзывы о себе от наставника. Это важно для футболистов, которые выходят на замену и очень мотивирует.
- В субботу снова будем играть при поддержке болельщиков. Что хочешь сказать фанам перед игрой?
- Во-первых, чтобы теплее одевались (улыбается). Хочу поблагодарить их за поддержку, что они приходят на стадион в такое трудное для нашей страны время, в такую холодную погоду, - сказал Вакулко.
Матч "Кривбасс" - "Колос" состоится 16 марта в 18:00.
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