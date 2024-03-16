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Оболонь - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
"Пивовары" и "волки" неудачно стартовали в весенней части УПЛ, набрав лишь по одному баллу за три тура. Завтра, в Киеве Сергей Шищенко проведет свой первый поединок на посту главного тренера после возвращения в житомирский клуб.
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В прошлом туре "Полесье" сенсайцино проиграло на своем поле для "Александрии". Это поражение привело к отставке Юрия Калитвинцева.
В свою очередь "Оболонь" снова минимально уступила, хотя по игре снова выглядела симпатично. На этот раз киевляне на выезде проиграли криворожскому "Кривбассу".
Матч 21-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Оболонь" - "Полесье" состоится в пятницу, 16-го марта 2024-го года, в 15:30.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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