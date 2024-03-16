А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4

"Металлист 1925" в трех первых весенних матчах набрал всего 1 очко. Команда при Скрипнике еще не побеждала, поэтому каждый следующий матч для харьковчан должен быть как своеобразный финал.

"Рух", в отличии от соперника, в трех матчах набрал 7 очков, сдвинул с пятого места "Полесье" и напомнил о себе, как о борце за зону еврокубков. Из минусов – обилие травм: надолго вылетели Сапуга и Климчук, а вот проблемы Сапуги оказались не настолько серьезными, и он занял свое место в обороне. В атаке Пономарев на флангах выпустил Плюмана и Квасницу, а место на сотрие занял Карабин.

Из интересного у харьковчан – второй матч подряд место в воротах занимает Проценко, который вытеснил Мозиля. Гармаш и Юрченко ожидаемо заняли свои позиции в центре поля, а нагнетать впереди должны были Бычек и Юсов.

Оглядываясь на результат, можно говорить, что на старте поединка "ничего не предвещало беды". Команды начали равно, более того, харьковчане даже традиционно пытались нагружать соперника с фланга и с угловых.

Все шло, катилось, как это бывает в УПЛ, само по себе, пока "Рух" не забил свой первый гол. На 16-й минуте Квасница взял на себя, вломился в штрафную на двух соперников, качнул между и напоролся на выкинутую ногу Фарины. Пенальти, который четко реализовал Плюман.

Ну а дальше пошло поехало. Харьковчане рассыпались и до перерыва съели еще три гола.

20 минута – Пастух вырезал на Квасницу между, Илья залез под острый угол, но все-тиаки катнул мяч мимо вратаря.

35 минута – Пидгурский в центре поля "затоптал" Гармаша, протянул мяч через полполя и дал с линии штрафной – тут еще привет Проценко, который явно запоздал с прыжком.

37 минута – Квасница вырезал с фланга и Плюман, который остался совсем один на дальней, ковырнул мяч в ворота с пяти метров.

4:0 к перерыву и второй тайм уже превратился в формальность.

В начале второй половины подогрел интригу Роман, который пытаясь замкнуть прострел, шипами зацепил по лицу киперу харьковчан. Так на 50-й минуте "Рух" остался в меньшинстве, а Скрипнику пришлось менять вратаря.

Тем не мене, исход игры был ясен. Харьковчане весь тайм почти бесполезно провисели на воротах соперника, свой гол престижа забили, против чего гости особо не протестовали.

1:4, провальный первый тайм, провальная игра, совершенно неприличный итог для Скрипника, к которому появляется все больше вопросов.

Стоило ли городить огород при таких откровенно позорных результатах...

21-й тур УПЛ, сезон 2023/24

15 марта, Киевская область, Стадион "Левый Берег"

Судья: Клим Заброда (Сумы)

"Металлист 1925" (Харьков) - "Рух" (Львов) 1:4

Голы: Имереков (84) - Плюман (17, пен, 37), Квасница (20), Пидгурский (35)

Предупреждения: Червак, Мозиль - Пидгурский, Плюман

Удаление: Роман (50, опасная игра)

"Металлист 1925": Проценко (Мозиль, 52), Капинус (Фримпонг, 82), Ари Моура (Русин, 58), Юсов (Жичиков, 82), Гармаш, Червак, Бычек (Борячук, 58), Габелок, Имереков, Фарина, Юрченко

"Рух": Ледвий, Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Пидгурский (Холод, 60), Таллес (Лях, 51), Пастух, Плюман (Рунич, 60), Квасница (Федор, 90+4), Карабин (Теслюк, 90+4)