  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4

Премьер-лига
Обновлено

Рух вынес харьковчан за один тайм

А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4

instagram.com/metalist1925_kh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" в трех первых весенних матчах набрал всего 1 очко. Команда при Скрипнике еще не побеждала, поэтому каждый следующий матч для харьковчан должен быть как своеобразный финал.

"Рух", в отличии от соперника, в трех матчах набрал 7 очков, сдвинул с пятого места "Полесье" и напомнил о себе, как о борце за зону еврокубков. Из минусов – обилие травм: надолго вылетели Сапуга и Климчук, а вот проблемы Сапуги оказались не настолько серьезными, и он занял свое место в обороне. В атаке Пономарев на флангах выпустил Плюмана и Квасницу, а место на сотрие занял Карабин.

Из интересного у харьковчан – второй матч подряд место в воротах занимает Проценко, который вытеснил Мозиля. Гармаш и Юрченко ожидаемо заняли свои позиции в центре поля, а нагнетать впереди должны были Бычек и Юсов.

Оглядываясь на результат, можно говорить, что на старте поединка "ничего не предвещало беды". Команды начали равно, более того, харьковчане даже традиционно пытались нагружать соперника с фланга и с угловых.

Все шло, катилось, как это бывает в УПЛ, само по себе, пока "Рух" не забил свой первый гол. На 16-й минуте Квасница взял на себя, вломился в штрафную на двух соперников, качнул между и напоролся на выкинутую ногу Фарины. Пенальти, который четко реализовал Плюман.

Ну а дальше пошло поехало. Харьковчане рассыпались и до перерыва съели еще три гола.

20 минута – Пастух вырезал на Квасницу между, Илья залез под острый угол, но все-тиаки катнул мяч мимо вратаря.

35 минута – Пидгурский в центре поля "затоптал" Гармаша, протянул мяч через полполя и дал с линии штрафной – тут еще привет Проценко, который явно запоздал с прыжком.

37 минута – Квасница вырезал с фланга и Плюман, который остался совсем один на дальней, ковырнул мяч в ворота с пяти метров.

4:0 к перерыву и второй тайм уже превратился в формальность.

В начале второй половины подогрел интригу Роман, который пытаясь замкнуть прострел, шипами зацепил по лицу киперу харьковчан. Так на 50-й минуте "Рух" остался в меньшинстве, а Скрипнику пришлось менять вратаря.

Тем не мене, исход игры был ясен. Харьковчане весь тайм почти бесполезно провисели на воротах соперника, свой гол престижа забили, против чего гости особо не протестовали.

1:4, провальный первый тайм, провальная игра, совершенно неприличный итог для Скрипника, к которому появляется все больше вопросов.

Стоило ли городить огород при таких откровенно позорных результатах...

21-й тур УПЛ, сезон 2023/24

15 марта, Киевская область, Стадион "Левый Берег"

Судья: Клим Заброда (Сумы)

"Металлист 1925" (Харьков) - "Рух" (Львов) 1:4

Голы: Имереков (84) - Плюман (17, пен, 37), Квасница (20), Пидгурский (35)

Предупреждения: Червак, Мозиль - Пидгурский, Плюман

Удаление: Роман (50, опасная игра)

"Металлист 1925": Проценко (Мозиль, 52), Капинус (Фримпонг, 82), Ари Моура (Русин, 58), Юсов (Жичиков, 82), Гармаш, Червак, Бычек (Борячук, 58), Габелок, Имереков, Фарина, Юрченко

"Рух": Ледвий, Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Пидгурский (Холод, 60), Таллес (Лях, 51), Пастух, Плюман (Рунич, 60), Квасница (Федор, 90+4), Карабин (Теслюк, 90+4)

По теме
yellow-arrow
Никита Шевченко: Президент Зари думает, что футболисты – это его рабы, которые должны ему
yellow-arrow
Скрипник: Следующая игра – это шанс, чтобы реабилитироваться
yellow-arrow
Кривбасс – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
16.03.2024 в 16:20
Вітання пацанам U16 з академії Руху, які сьогодні у фіналі кубку ДЮФЛУ обіграли Динамо Київ з рахунком 2-1
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 10
Prideman (Lviv)
16.03.2024 в 16:20
Вітання пацанам U16 з академії Руху, які сьогодні у фіналі кубку ДЮФЛУ обіграли Динамо Київ з рахунком 2-1
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
16.03.2024 в 16:09
1 тайм для львів'ян ідеальний. Таким міг бути і 2 тайм, якби незрозуміла гра Романа. Для чого при рахунку 4-0 на користь твоєї команди було йти на голкіпера в такий стик? Тим більше що видно було, що голкіпер перший на м'ячі буде. Я розумію, що треба грати кожен епізод до кінця, але до кінця з розумом. А так залишив свою команду на весь тайм в меншості, плюс пропустить наступну гру, а це ще мінус один гравець основи. І так в команді купа травм, не вистачає якраз до повного щастя дискваліфікації за червону картку.
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
16.03.2024 в 16:04
Это конечно большая трагедия для украинского футбола, что в таком огромном красивом городе как Харьков нет сильной команды. Те люди которые пытались воскресить харьковский футбол оказались москальскими паскудами. Что делать дальше не знаю...
Ответить
0
1
aleks68
16.03.2024 в 16:23
вчера пел другое.
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
16.03.2024 в 15:47
Ну Скрипник тренище, з європейським менталітетом!
Ответить
0
0
наварін (Київ)
16.03.2024 в 15:32
Рух молодці.Харків"яни нехай тренуються.
Ответить
1
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
16.03.2024 в 15:22
Металіст 1925 нагадує команду чемпіонату області , де зібрали вже списаних гравців, які пограли в професійному футболі , а зараз так без напрягу вийшли пограти на аматорах. Але пішло щось не так…
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
16.03.2024 в 16:13
У них є непогані гравці, просто команда не зіграна.
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
16.03.2024 в 15:06
Странная игра ((((( Металлист 1925 играет , доминирует , держит мяч - а забивает соперник (((((
sticker
Ответить
0
2
Prideman (Lviv)
16.03.2024 в 16:10
Команда,яка домінує і тримає м'яч не пропускає за тайм 4 м'ячі))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости