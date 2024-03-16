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"Мы должны быть внимательными в этой игре, потому что у них есть неплохие исполнители" Бандейра - о сегодняшней игре против Колоса

Премьер-лига

Матч начнется в 18:00

"Мы должны быть внимательными в этой игре, потому что у них есть неплохие исполнители" Бандейра - о сегодняшней игре против Колоса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра рассказал о том, как проходит подготовка к домашнему матчу против "Колоса".

Рафаэль, какие мысли о предстоящем матче с "Колосом"? Что знаешь о сопернике?

Я еще не очень изучил все украинские команды, поэтому для меня "Колос", такой же хороший соперник, как и предыдущий, "Оболонь". Конечно, сейчас мы должны более детально разобрать именно "Колос", только в таком случае сможем хорошо подготовиться к игре с ними и победить.

Как "Кривбасс" настраивается на "Колос"? Победа над "Оболонью" придала команде уверенности после неудачи в игре с "Шахтером"?

Да, конечно, мы хорошо подготовились к прошлой игре, настраивались только на победу. Что касается следующего матча с "Колосом", то наш тренировочный процесс в разгаре. Мы должны быть внимательными в этой игре, потому что они имеют неплохих исполнителей.

В первых официальных матчах за "Кривбасс" ты выглядишь уверенно. Уже даже успел отметиться результативной передачей. Уже чувствуешь себя в новой команде своим?

Да, я очень комфортно чувствую себя в новой команде, по-домашнему. Все ребята с самого начала были очень приветливы, сразу приняли меня в "красно-белую" семью, за что я им благодарен. Мы проводим очень много времени друг с другом, не только на тренировках, поэтому есть много времени для того, чтобы по-настоящему сплотиться.

Напомним, за этот сезон Рафаэль Бандейра успел сыграть 3 матча и отличиться 1 результативной передачей.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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