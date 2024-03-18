Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ назвала претендентов на звание лучших в 21-м туре

Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера 21-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

Среди футболистов в число номинантов попали Кирилл Ковалец ("Александрия"), Руслан Черненко ("Оболонь"), Джихад Бизимана ("Кривбасс") и Илья Квасница ("Рух").

На тренерскую награду претендуют Руслан Ротань ("Александрия"), Валерий Иващенко ("Оболонь"), Олег Шандрук ("Верес") и Виталий Пономарев ("Рух").

Голосование продлится до 09:00 19 марта.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.