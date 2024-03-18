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Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ назвала претендентов на звание лучших в 21-м туре

Премьер-лига
Обновлено

УПЛ приглашает болельщиков принять участие в голосовании

Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ назвала претендентов на звание лучших в 21-м туре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера 21-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

Среди футболистов в число номинантов попали Кирилл Ковалец ("Александрия"), Руслан Черненко ("Оболонь"), Джихад Бизимана ("Кривбасс") и Илья Квасница ("Рух").

На тренерскую награду претендуют Руслан Ротань ("Александрия"), Валерий Иващенко ("Оболонь"), Олег Шандрук ("Верес") и Виталий Пономарев ("Рух").

Голосование продлится до 09:00 19 марта.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.

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Руслан Ротань Кирилл Ковалец Валерий Иващенко Олег Шандрук Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Руслан Черненко Виталий Пономарев Джихад Бизимана Илья Квасница
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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