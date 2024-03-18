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Без представителей Динамо и Шахтера. УПЛ назвала претендентов на звание лучших в 21-м туре
УПЛ приглашает болельщиков принять участие в голосовании
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера 21-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
Среди футболистов в число номинантов попали Кирилл Ковалец ("Александрия"), Руслан Черненко ("Оболонь"), Джихад Бизимана ("Кривбасс") и Илья Квасница ("Рух").
На тренерскую награду претендуют Руслан Ротань ("Александрия"), Валерий Иващенко ("Оболонь"), Олег Шандрук ("Верес") и Виталий Пономарев ("Рух").
Голосование продлится до 09:00 19 марта.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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